台東》總統、行政院長 台東力挺劉櫂豪

蔡英文總統（中）及行政院長賴清德（左）到場力挺劉櫂豪。（楊漢聲攝）

友善列印
中時
劉櫂豪團結之夜民進黨展現出大團結氣勢。（楊漢聲攝）

年底大選進入最後倒數，民進黨在台東舉辦劉櫂豪團結之夜，蔡英文總統及行政院長賴清德到場力挺，蔡英文總統喊出，「選對人、會做事，4年改變1座城市」，要大家全力幫忙幫助劉櫂豪贏得勝選。

劉櫂豪團結之夜，所有台東民進黨籍候選人齊聚，現場也湧入上千位民眾，蔡英文總統及行政院長賴清德也親自到場加持，展現出民進黨團結氣勢。

蔡英文表示，她不只是劉櫂豪的老師，她也是1路看著劉櫂豪挑戰台東縣長的見證人，對選舉人來說從失敗中站起非常辛苦，她也曾經失敗，深深了解那種痛苦。

這次是櫂豪第5次挑戰！蔡英文強調，民進黨中有好的文化，就算是選輸也會留下來繼續深耕，劉櫂豪是有夢的台東人、是那個永不放棄的台東人，這次讓大家全力相挺，讓劉櫂豪能挑戰成功。

另外，蔡英文也細數劉櫂豪在擔任立委期間幫台東爭取多項建設，在交通部分強調會讓台東人有安全回家的路，至於觀光部分，保證不會取消熱氣球嘉年華活動，而是會更擴大舉行，還要規劃更多活動，讓每個月都有活動，來吸引觀光。

劉櫂豪強調，做為1位13年來5度參選縣長的候選人，如何規劃台東的願景並不是選舉到時才去製作的文宣，他走片台東每塊土地，與許多朋友討論，規劃出文化立縣、友善農業、新創基地及南島首都等4大主軸，讓每個人都將台東做為世世代代生活的好地方。

(中時 )

普悠瑪18死 調查小組：至少5關… 高雄》縣市稅款與工廠稅籍無關 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。