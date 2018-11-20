台東》總統、行政院長 台東力挺劉櫂豪

2018年11月20日 22:24 中時 楊漢聲

劉櫂豪團結之夜民進黨展現出大團結氣勢。（楊漢聲攝）

年底大選進入最後倒數，民進黨在台東舉辦劉櫂豪團結之夜，蔡英文總統及行政院長賴清德到場力挺，蔡英文總統喊出，「選對人、會做事，4年改變1座城市」，要大家全力幫忙幫助劉櫂豪贏得勝選。

劉櫂豪團結之夜，所有台東民進黨籍候選人齊聚，現場也湧入上千位民眾，蔡英文總統及行政院長賴清德也親自到場加持，展現出民進黨團結氣勢。

蔡英文表示，她不只是劉櫂豪的老師，她也是1路看著劉櫂豪挑戰台東縣長的見證人，對選舉人來說從失敗中站起非常辛苦，她也曾經失敗，深深了解那種痛苦。

這次是櫂豪第5次挑戰！蔡英文強調，民進黨中有好的文化，就算是選輸也會留下來繼續深耕，劉櫂豪是有夢的台東人、是那個永不放棄的台東人，這次讓大家全力相挺，讓劉櫂豪能挑戰成功。

另外，蔡英文也細數劉櫂豪在擔任立委期間幫台東爭取多項建設，在交通部分強調會讓台東人有安全回家的路，至於觀光部分，保證不會取消熱氣球嘉年華活動，而是會更擴大舉行，還要規劃更多活動，讓每個月都有活動，來吸引觀光。

劉櫂豪強調，做為1位13年來5度參選縣長的候選人，如何規劃台東的願景並不是選舉到時才去製作的文宣，他走片台東每塊土地，與許多朋友討論，規劃出文化立縣、友善農業、新創基地及南島首都等4大主軸，讓每個人都將台東做為世世代代生活的好地方。

(中時 )