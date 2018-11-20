僧人涉吸毒大搞性愛自拍 剃度師父說話了

2018年11月20日 22:06 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

苗栗一名僧人開泓爆出不守佛門清規，不但談戀愛劈腿還在佛寺內大搞淫趴，自拍性愛影片甚至吸毒，中國佛教會理事長淨耀法師今天發聲明表示，已請治安單位處理，也沒有偏袒，開泓破大戒已喪失僧人資格，但依國家法令並未授權佛教界可強行脫去其袈裟。

根據鏡週刊報導，俗家姓謝、現年29歲的開泓遭爆在佛門淨地吸毒、開同志性愛趴，被同善寺要求離開，寺方也聯繫他跟隨多年的中國佛教會理事長淨耀法師盼他清理門戶，但淨耀法師態度消極，後來開泓因自拍影片流出，才在9月搬遷至頭份市崇佛寺。

刑事局中部打擊犯罪中心今天會同苗栗支援警力，持拘票、搜索票前往崇佛寺搜索，今天逮捕開泓，查扣毒品與影片，訊問後將他依毒品罪嫌移送偵辦，並呼籲受害者出面指認。

淨耀法師今天發出4點聲明，強調開泓在104年就因為屢犯寺規，經勸導無效，由寺院常住會議予以不共住的遷單處罰，開泓在外行為與寺院及淨耀法師無關，更與中國佛教會無關。

聲明寫到，淨耀法師對於開泓不法行徑，造成佛教界的負面衝擊，深感遺憾，身為剃度和尚，對於開泓的行為不檢，也深感慚愧。當發現開泓的不法行為之後，淨耀法師已經請求相關治安單位處理，沒有偏袒。

聲明中指出，淨耀法師也在107年11月13日前往苗栗縣苗栗市同善寺，告知待方，破佛教大戒已喪失僧人資格，但依國家法令並未授權佛教界可強行脫去袈裟。

聲明中指出，對於鏡週刊的不實報導，已經商情律師研議後續處理方案。

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(中時電子報)