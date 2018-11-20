半夜被網友放鳥 她誤認淫狼是好人跟他回家卻被…

2018年11月20日 22:10 中時電子報 柯毓庭

臺中市一名吳姓男子，日前深夜在豐原火車站見到房間過夜，豈料吳男竟趁與女子同床時，趁機猥褻對方得逞，台中高分院依強制猥褻罪判吳男10月徒刑。全案可上訴。

檢警調查，吳男與受害女子彼此不認識，105年5月28日下午女子自高雄搭乘自強號火車至豐原火車站欲與男網友見面，卻因手機沒電聯絡不上男網友，只好坐在豐原火車站前的木椅上。

夜深後，吳男恰好在火車站閒晃，見女子獨坐木椅上，便上前搭訕，女子則告訴吳男她等待的男網友未前來，隨後她就到火車站內借用電源，將手機充電。翌日凌晨，女子依舊聯絡不上男網友，便又回到木椅上呆坐，吳男見狀便上前攀談，稱可以提供女子住宿，女子不疑有他，便坐上吳男的機車，前往吳男家中。

豈料吳男到家並帶女子到3樓房間後，就請女子躺在床上休息，而他自己竟脫光全身衣物，躺在女子身旁猥褻成功，女子被嚇得立刻向吳男表明離去之意，並告訴吳男不載她離開，她就用走的，吳男遂答應騎乘機車載吳女出門。後經過便利商店時，女子向吳男表示要借用洗手間，並在超商洗手間內撥打110報警。

庭訊時，女子向法官表示「吳男真的很可惡，請法官重判，他不應該假藉這種名義將我騙到他家!」法官審判時，以吳男毫無悔意，且未與被害人達成和解，予以判刑10月。全案可上訴。

(中時電子報)