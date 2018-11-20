大陸非洲豬瘟延燒19省 農委會副主委赴金門視察小三通

2018年11月20日 22:34 旺報 賴志昶

大陸非洲豬瘟疫情持續擴散，已擴及19省／市／區，達75案例，疫情相當嚴峻。行政院農委員會防檢局20日表示，農委會副主委李退之當天赴金門視察旅客經由小三通入境之通關檢疫作業，實地瞭解船務公司於旅客出境報到時發給檢疫宣導單張的作業情形，並於入境通關區視察該防檢局與財政部關務署共同執行旅客通關行李查驗工作，及該局檢疫犬的執勤情形與相關宣導措施。

防檢局進一步說明，李退之視察小三通旅客檢疫通關後指示該局強化旅客宣導，在入境旅客進關動線之明顯處增加宣導海報，海報的內容也可以加入實物照片，讓各年齡層旅客都能清楚明瞭。

此外，李副主委也關心檢疫人力是否充足，指示防檢局透過跨部會合作機制，由各相關機關主動積極執行邊境查驗管制措施，提昇整體防疫量能。

防檢局強調，為維持我國非洲豬瘟之非疫區狀態，及達成口蹄疫非疫區之目標，刻正積極防範非洲豬瘟及口蹄疫等重大動物傳染病傳入我國，考量鄰近國家均為前述動物傳染病之疫區，針對違規攜帶疫區家畜肉類產品旅客，已自10月18日起裁罰最高額1萬5千元，另為提高嚇阻效果，已研修動物傳染病防治條例提高罰鍰額度最高至30萬元，行政院已於12日函送立法院審議。

(旺報 )