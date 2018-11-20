防蚊新利器！椰子油化合物的驅蟲效果比敵避更好

2018年11月20日 22:19 中時電子報 江飛宇

美國農業部（USDA）的一項新研究，源自椰子油的化合物在驅除吸血昆蟲方面，成效極佳，甚至優於敵避(DEET)。

戶外踏青很健康，但是遇到惱人的蚊蟲就相當掃興，要是不慎，甚至可能得病，所以適量使用防蚊液是重要的，60多年來，敵避(DEET)一直是特效藥，它的成效最好，維持時間也最長。然而，近十年來，敵避似乎愈來愈不受歡迎，許多關於敵避的公正健康問題，使得市售的防蚊液愈來愈不添加敵避，結果就是防蚊液的效果變差。人們需要更有效，更持久的植物性驅蚊液。

美國農業部農業研究局（ARS）科學家最近發現了一種特殊的椰子油脂肪酸，這種脂肪酸對多種吸血昆蟲： 蚊子、蜱蟲、叮咬蒼蠅、臭蟲都有效果，不但驅避力很強，持續效果也更長。

昆蟲學家朱傑瑞(Jerry Zhu)的研究小組發現，這種椰子油防蚊液這的有效成份是游離脂肪酸混合物，包括月桂酸、癸酸和辛酸以及它們相應的甲基酯可以有效地抵抗叮咬蒼蠅和臭蟲兩週，對蜱蟲也具有持久的排斥性，至少一周有效。此外，當局部使用較高濃度的椰子油化合物時，也對蚊子具有強烈的排斥性。

而且它的效用也更廣，敵避可以對付吸血昆蟲，但是對果蠅的有效率僅為50％，而椰子油化合物可以驅離果蠅，效率超過95％。針對臭蟲和蜱蟲，敵避的效果大約三天，而椰子油防蚊液持續約兩週。

朱博士強調，這個驅蚊劑是從椰子油分子中發現的，但請大家記得，椰子油本身不是驅蚊劑，不要急著買椰子油回家抹。

(中時電子報)