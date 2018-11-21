屏東》鵝鑾鼻老人多元照顧中心動土 儀式現場成選戰場

鵝鑾鼻老人多元照顧中心20日動土，儀式現場意外成候選人拚選戰場。（謝佳潾攝）

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鵝鑾鼻老人多元照顧中心20日動土，儀式現場意外成候選人拚選戰場。（謝佳潾攝）

屏縣府為照顧國境之南的長輩，除向中央爭取經費外又縣款自籌共3億5000萬，擘畫恆春半島社福建設，20日鵝鑾鼻老人多元照顧中心動土，不料卻意外成為拚選戰場，雖縣長潘孟安因選舉請假未出席，但仍有2鎮長、2議員、3里長、1代表等候選人現身露臉。

年底大選投票日剩3天，各候選人無不爭相出席活動露臉拚人氣，而位在國境之南的鵝鑾鼻老人多元照顧中心動土儀式，也難免成了「戰場」，縣長潘孟安因選舉因素開始請假，而未出席動土現場，但代為主持的副縣長吳麗雪不忘幫縣長提政績。

「潘縣長是一位會做事、很會照顧人的大家長！」吳麗雪說，在全球高齡化浪潮來襲之前，潘縣長3年多前一上任，就體認到屏東人口結構老化問題的重要性，特別是屏東幅員遼闊，南北長達100多公里，還有偏鄉離島，屏東的資源有限，如何照顧到每個角落是一項嚴峻挑戰。

她說，潘縣長希望長輩可以在熟悉的環境幸福安老，率先全國推動安居大社區，在全縣33個鄉鎮市463個村里廣設照顧關懷據點，從北到南至今已設立326處，密度全國最高。

縣府團隊在會中大力替未出席的潘孟安「拉抬聲勢」，而在地的候選人們更是不放過機會，除挑戰連任的盧玉棟上台大讚自己的作為外，另一名鎮長候選人張怡雖未獲邀登台，但也要到場露露臉，另議員候選人周志仲、李志偉，以及鎮代候選人趙記明、龍水里長候選人張清彬、及鵝鑾鼻里長候選人朱吉普與謝春敏也都現身盼拉人氣。

(中時 )

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