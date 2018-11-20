台中》林佳龍山城掃街秀客語 東勢踩街遊行拚勝選

2018年11月20日 22:27 中時 盧金足

台中市長林佳龍晚上到東勢進行「我們都是台中隊」踩街遊行，宛如一場嘉年晚會。（盧金足攝）

把握最後拉票的關鍵時刻，台中市長林佳龍20日下午馬不停蹄趕到石崗、新社進行車隊掃街，晚上在東勢客家文化園區徒步掃步，和店家、民眾一一握手拜票，請託支持，林佳龍表示，這四年，積極推動客家產業、觀光、人文發展，將客家政策列為施政重點，包括創建客語示範幼兒園，傳承扎根客家語言，訂定農曆正月20日為「台中客家日」，讓山城地區翻轉。

林佳龍在市議員候選人蔡成圭的陪同下車隊掃街，沿路上受到鄉親們支持、加油，並高舉「我們都是台中隊」旗子向林佳龍揮舞，不少支持者高呼「凍蒜！」

林佳龍車隊繼上午豐原掃街拜票後，下午第一場從石崗水壩出發，沿途車隊用國語、台語以及客語等三種語言，向山城鄉親問好，號召大家支持林佳龍與蔡成圭，並到石崗的萬安宮及萬興宮、新社的九庄媽及東興宮停下並上香祝禱，祈求國泰民安、選舉順利。

晚上林佳龍到東勢進行「我們都是台中隊」踩街遊行，宛如一場嘉年晚會，不僅遊行前有小朋友跳「看花開美麗」的舞蹈，也象徵著台中花博的成功，遊行隊伍綿延2公里約有500人參加。

媒體詢問，來到東勢地區是否可以說幾句客家話向大家打聲招呼，林佳龍笑著用客家語說，「東勢區的鄉親們，大家好，我是2號林佳龍，11月24日大家記得要去投2號林佳龍，多謝多謝」，獲得客家鄉親高度認同，鼓掌叫好。

(中時 )