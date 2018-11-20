北漂話題再延燒 許毓仁、阿福、李明璇道出離鄉背井的哀愁

2018年11月20日 22:30 中時電子報 綜合報導

在人才全球流動的時代，到底異地生活辛不辛苦？臺灣產業空洞化、人才外流問題逐年加劇，產業結構、城鄉差距、資源過度集中等，造就台灣當今嚴重的城鄉及南北差距，立法委員許毓仁、爆紅正妹主持人李明璇代表高雄、蘇打綠團長阿福代表台中上節目說出北漂孩子的心酸與擔憂。

來自高雄的不分區立委許毓仁表示：「二十年前離開高雄就學之後，就在台北生根，但因為家人都在高雄，每次回去的時候都會覺得高雄的外觀越來越美麗，但內在卻越來越腐敗，越來越像個空殼。」確實六都未分立之前，高雄曾貴為台灣第二大首都，在外縣市人眼中看來也應該也是一個發展蓬勃的城市，但高雄市長參選人韓國瑜一句「高雄又老又窮」，驚醒了許多還在美夢中的台灣人。

圖片來源：國民黨青年部 提供

近期爆紅的正妹主持人李明璇則說：「小的時候因為太嚮往北部的生活，所以很多南部孩子其實在大學填志願的時候，一定會把雙北的學校，填在前面的志願。」字語間不僅透漏出資源過度集中，造就這一世代的孩子甚至不用面臨出社會後的就業選擇，光在求學時期就已經紛紛往外縣市跑，而熟悉了四年的大學生活甚至碩士生活後，相當然爾要再重回家鄉，已經希望渺茫。

現場也邀請到難得上節目受訪的蘇打綠團長及Wow Taiwan策展創辦人阿福，剛好今年剛宣布人口數超越高雄躍升第二大城市的台中，卻也一樣逃不過人才外流的惡夢，阿福表示：「台中的藝術產業很辛苦，與其說選擇，不如說一來資源幾乎集中在台北、二來也沒有市場，所以這不是一個選擇的結果，而是被迫走上這條路。而且不僅北漂，整個台灣的娛樂市場，已經萎縮到這方面的人才大量出走了。」

高雄及台中論發展度，在台灣僅次於雙北，連這般的大城市的孩子都有這樣子的想法及遭遇，那其他縣市的慘況可想而知；臺灣的教育希望擺脫過往針對流水線工人所設計的形式，然而相對於教育的轉型，臺灣產業的轉型與升級，卻依然駐足不前導致了多數的人才無法在以傳統產業、中小企業為主的臺灣受到重用，產業停滯不前、市場也持續萎縮，對比上一代人手中訴說那個起飛中的小島，這一個世代的命運，似乎只能苦等那個想展翅卻沒有天空的未來。

「到外地闖闖」，其實會深刻烙印在即將長大並且獨立的孩子腦中，離鄉背井其實並不全然是一件壞事，出外打拚可以拓展視野、磨練能力、提升自我價值，這些對一個人的經歷來講都是很棒的經驗；但今天台灣的困境在於，當這些在外辛苦打拼的孩子哪天想回家了，卻發現，這個家鄉，沒有機會也沒有舞台，看不到未來的情況之下，難道只能等要養老了才能返鄉嗎？

節目最後也呼籲播出沒多久就是縣市首長的選舉，希望大家趁這個機會重新審視自己的家鄉，這幾年間有沒有更好、更進步，會讓你想回去，如果沒有，是不是執政者根本與世代脫節，好好的回去看看自己的家鄉，也好好的關心家鄉的選舉，更要好好的把手上這一票，交給你覺得相對有希望的候選人，「唯有關心、才能帶來改變」，如果這個世代繼續對政治或者大環境不聞不問，那這二十年台灣的狀況只會再往後的二十年不斷的重演甚至更嚴重。

(中時電子報)