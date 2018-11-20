兒賴床不工作 老爸一把火燒了床波及鄰居

2018年11月20日 22:35 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

小時候愛賴床不起床上課，爸媽都怎樣把你從被窩喚醒？日前一名男子癱睡在床上，天亮還不肯起來工作，老爸掀開被子還是叫不醒，竟然放火燒了床，不但把兒子嚇醒了，火舌還燒了鄰居10間房子，這下可有得賠了。

上海《澎湃新聞》報導，上海市青浦區某社區一樓的王先生剛走出家門，突然發現鄰居家著火了，窗內不時冒出濃煙，他趕緊撥打電話報警，警消出動大批人車才將火勢撲滅，調查起火原因時，屋主坦承是故意放火，原因竟是兒子賴床。

據警消調查，屋主和兒子平時靠開挖掘機賺錢，這天男主人看到兒子仍在臥室睡覺，而之前已和別人約好6時到工地幹活，於是催促兒子趕緊起床去工作。

屋主先是拉下兒子身上的被子，大聲呵斥，兒子卻不為所動。老爸開始有些生氣，從外面拿了一把鐵揪，佯裝要打兒子，並大聲喝叱和嚇唬，沒想到這些方法都無效，仍繼續睡覺。

這時氣急敗壞的老爸出去拿了一桶柴油回來，威脅兒子如果再不起床便要點火，但仍得不到回應。於是，他真的朝兒子的床上澆了柴油，並用打火機引燃了床單，兒子見狀馬上從床上跳了下來。

火苗迅速竄了起來，父子二人趕忙取水來滅火已經來不及，鄰居也紛紛前往幫忙，但火勢已經擴大燃燒，還燒到左右的鄰居，直至消防隊員趕來才將火撲滅。

(中時電子報)