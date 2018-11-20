兒賴床不工作 老爸一把火燒了床波及鄰居

兒賴床不工作，老爸一把火燒了床還波及鄰居。（示意圖非本新聞/新華社）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

小時候愛賴床不起床上課，爸媽都怎樣把你從被窩喚醒？日前一名男子癱睡在床上，天亮還不肯起來工作，老爸掀開被子還是叫不醒，竟然放火燒了床，不但把兒子嚇醒了，火舌還燒了鄰居10間房子，這下可有得賠了。

上海《澎湃新聞》報導，上海市青浦區某社區一樓的王先生剛走出家門，突然發現鄰居家著火了，窗內不時冒出濃煙，他趕緊撥打電話報警，警消出動大批人車才將火勢撲滅，調查起火原因時，屋主坦承是故意放火，原因竟是兒子賴床。

據警消調查，屋主和兒子平時靠開挖掘機賺錢，這天男主人看到兒子仍在臥室睡覺，而之前已和別人約好6時到工地幹活，於是催促兒子趕緊起床去工作。

屋主先是拉下兒子身上的被子，大聲呵斥，兒子卻不為所動。老爸開始有些生氣，從外面拿了一把鐵揪，佯裝要打兒子，並大聲喝叱和嚇唬，沒想到這些方法都無效，仍繼續睡覺。

這時氣急敗壞的老爸出去拿了一桶柴油回來，威脅兒子如果再不起床便要點火，但仍得不到回應。於是，他真的朝兒子的床上澆了柴油，並用打火機引燃了床單，兒子見狀馬上從床上跳了下來。

火苗迅速竄了起來，父子二人趕忙取水來滅火已經來不及，鄰居也紛紛前往幫忙，但火勢已經擴大燃燒，還燒到左右的鄰居，直至消防隊員趕來才將火撲滅。

(中時電子報)

半夜被網友放鳥 她誤認淫狼是好… 賭場藏身宮廟旁 北市警直搗賭窟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。