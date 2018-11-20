美可能在亞太普建陸基反彈道導彈防禦系統

2018年11月20日 22:39 中時電子報 盧伯華

陸基神盾反導系統試射

美國海軍近年在歐洲加強部署以對抗俄羅斯擴張，又積極在亞洲印度太平洋進行常態性巡航與演習，艦隊任務編派上已捉襟見肘。美國首任印太司令部司令戴維森上將(‎Admiral‎ ‎Philip S. Davidson‎)認為，為降低海軍超額任務，同時應對中國在南海島礁建立起的「導彈長城」，美國海軍應該在太平洋地區建立陸基反彈道導彈防禦系統做為對策。

據《環球網》報導，戴維森近日對媒體表示，中國在南海的那堵「沙牆」已經轉變為用防空導彈武裝的「導彈長城」，迫使美軍不得不接連退讓。而作為應對之策，他主張美國也應該針鋒相對地在該地區部署同樣的「反導之牆」。

戴維森說，美國需要一支「更強大的海軍」，海軍多次呼籲將艦隊從如今的286艘增加到355艘，但隨著中國艦隊規模持續增長，「未來幾年，艦艇數量不足將成為更大的問題。」

報導說，從實際情況來看，「在太平洋地區擁有更大規模的艦隊」對於美國海軍而言正變得越來越不現實。美國海軍此前已經改變戰略部署，將60%的艦艇調往太平洋，導致美國海軍在應對大西洋上活動的俄羅斯海軍時「心有餘而力不足」。美國《星條旗報》指出，即便獲得較多的資源配置，在東亞地區部署的美海軍第七艦隊在應對日益活躍的中國海軍時仍疲於奔命，也因此造成一系列難堪的撞船事故。

美國《防務新聞》則認為，戴維森「打造更大規模艦隊」的企圖很可能落空。因為美國總統川普己將國防預算從2019年的7190億美元猛降至2020年的7000億美元，耗資巨大的美海軍造艦計劃很可能在削減軍費時被犧牲掉，這將讓美國海軍面對快速擴張的戰略對手時顯得相形見絀。

報導說，在太平洋地區部署更多艦船以對抗中國的另一種方法是，將彈道導彈防禦任務從海上的神盾巡洋艦和驅逐艦轉移到陸地上，讓美海軍艦艇從過於繁重的反導任務中解脫出來。這也意味著未來美海軍神盾巡洋艦和驅逐艦的垂直發射系統將裝備更多的「戰斧」巡航導彈或LRASM反艦導彈，而不是「標準-3」反導導彈。同時這些戰艦能在廣闊的太平洋機動作戰，而不是困守在需要保護的城市附近。

報導強調，神盾系統的最初目的是保衛艦隊免受蘇聯導彈的大規模攻擊，冷戰後開始偏重反導，如今中國軍隊的崛起使這種威脅「重新復活」。換句話說，美國希望亞太盟國部署更多的陸基反導系統，讓騰出手的美國海軍能更專心地將主要精力用於應對中國海軍的挑戰。戴維森特別稱許日本的做法說，近期日本已花費20億美元購置了兩套陸基神盾反導系統，預計在2025年投入使用，未來它們將與艦載反導系統連接起來，對來襲導彈提供更深層次的防禦。

(中時電子報)