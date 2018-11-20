挺丁丁 王金平從高雄趕到台北綠票倉掃街拜票

2018年11月20日 22:36 中時電子報 綜合報導

選戰已到最後，在高雄協助韓國瑜地方動員、聲勢發酵的立法院前院長王金平，連續幾天馬不停蹄地趕赴台北，深入中山、大同區等綠營票倉，幫助昔日老同事、國民黨市長候選人丁守中掃街拜票，還帶來大批國民黨立委與多位議員及里長參選人襄助以壯聲勢。對王金平特地從高雄北上陪掃街，丁守中表達感恩、感謝；王金平也說，因為之前都沒來站過台，所以義不容辭，一定要來加油。

連日在台北街頭與丁守中同台的國民黨副主席郝龍斌也表示，目前已可感受藍營氣勢起來、支持者熱情回來，因此必須更努力勤跑基層。同時大同區過去傳統支持群眾較少，希望在此打場漂亮選戰，「只要大同區贏，台北就一定贏。」

圖片來源：丁守中辦公室 提供

郝龍斌、王金平等人刻意選擇多處綠營票倉前去掃街，營造藍營團結氣氛，與民眾熱情互動。一行人前往迪化街掃街也頗獲民眾歡迎，人潮擁擠，紛紛上前搶著合照，隨後也前往霞海城隍廟上香祈求高票當選，霞海城隍廟總幹事陳文文出面熱情招待，並祝福丁守中健康、平安，一切順心。

丁守中則表示，非常感謝王金平以及立院這麼多同仁、議員、里長陪他掃街，尤其以前王金平在立法院相當照顧立委同仁，每次出馬輔選都是加分。他也說，這場選戰對民進黨來講就是不信任投票，大家應該更著重在經濟面。同時希望群心群力，組織全面動起來，打好這場選戰，國民黨強就是強在有組織。

(中時電子報)