新竹市長候選人許明財提婦幼青年政策 國民黨青工拜票列車前進東門站前廣場

2018年11月20日 22:38 中時電子報 綜合報導

2018年新竹市市長、議員及里長三合一選舉決戰時刻到來，國民黨新竹市黨部主委呂學樟籲團結一致以達勝選。市長提名候選人許明財青年輔選列車全速起動，青工夥伴前進東門圓環、火車站前拜票。許明財重申「壯有所用，幼有所養」，誓言推動婦幼青年福利政策並提出具體作法。

國民黨新竹市黨部呂學樟主委20日表示，新竹市三合一選舉決戰時刻在即，籲請所有從政、業黨員及黨友務要團結和諧致勝。呂學樟強調，他對外已拜會過司法有關單位，全力認同端正選風；期盼新竹市黨籍從市長以次各提名參選同志，不但要清白參選，更要光榮當選，在努力獲得民眾肯定之餘，進而爭取榮譽與為民服務機會。

青年夥伴陪同許明財進行輔選拜票，前進市內區東門圓環、站前廣場鬧區。從最早先香山地區中華路、大庄路起步，一路到巨城購物中心、新竹都城隍廟、關東客家等地，東門圓環、火車站前廣場，許明財同樣受到鄉親父老熱烈歡迎。

許明財說明，新竹市是臺灣科技重心，也是經濟引擎，更是未來趨勢的火車頭，對於一個未來發展潛力無窮的新竹市，他提出「壯有所用，幼有所養」的構想與未來的具體作法。

幼兒政策方面：一是提升「幼兒教育課程」。因為現在公私立托兒所收費不一，課程內容也不一樣；尤其是公立幼兒園的課程，比起私幼差太多了，必須讓孩子享有相同的學習課程。

二是學童營養午餐品質要再檢討。現在的營養午餐品質不好，以往曾有多次接獲學童抱怨營養午餐的肉有酸味。未來會提高營養午餐的補助費，並從源頭管制品質，只要有官商勾結就嚴辦，務必要讓孩子吃得健康。

第三是檢討國小課後輔導問題。現代家庭很多是上一代不在身邊，年輕的爸爸媽媽都要上班，小孩子的課後接送和輔導都成了大問題，連帶影響年輕父母的心情而飽受困擾。因此，未來會組織專業團隊來解決這項問題。

另一項「壯有所用」的政策共有三項：第一是科技人的「青年創業出海口計畫」。許明財根據以往擔任市長的城市交流經驗，在深圳、上海、蘇州丶天津、新加坡等地，舉辦臺灣高科技青創發表會，藉此吸引全球投資基金目光，把相關行業聚集在一起，一併解決青年人資金募股和海外銷售等問題。

這項政策就是年輕人－你有智慧，許明財幫你「PLUS」；而且，只有許明財做得到；大家都知道現在的民進黨把兩岸關係搞得很糟，當然只有國民黨提名的候選人許明財才能作得到。

第二是在地青年文化創業輔導。新竹市有許多傳統而知名的產業，例如米粉、摃丸、肉圓，還有玻璃工藝品…等。這些傳統產業需要再整合、再精進，並且要有行銷，還要改進產品的包裝；尤其是玻璃工藝品方面，不能再只是藝術作用，必須把相關玻璃產品生活化，讓更有看頭、更有價值、更實用的玻璃產品走進家庭。若是青年朋友想要投入這些傳產，政府就應加以輔導創業，使之發揚大，增加產品價值而提振經濟。

第三是全國首創的「媽媽營養金」。婦女從懷孕起就要照顧，才能讓寶寶長得健康又強壯。凡是懷孕婦女領到健康手冊，就給予3萬元的營養金，好達到「一人吃兩人補」的效果。

(中時電子報)