高階儀器設備與服務平台 成大駐點辦公室揭牌

2018年11月20日 22:58 中時 洪榮志

國立成功大學聯手中央研究院實現將尖端科學研究能量向外擴散的計畫，20日於南科成大台達大樓新設研究計畫辦公室舉行揭牌典禮，未來將透過執行「自研自製高階儀器設備計畫」，發展創新高階分析儀器，自產自用，並開拓更大的國際市場。

揭牌典禮由成大校長蘇慧貞與中研院副院長劉扶東共同主持，並由中研院南部院區籌備委員會主任委員施明哲、「自研自製高階儀器設備與服務平台」計畫的計畫主持人陳仲瑄共同揭牌，成大各學院院長與教授團隊也前來共襄盛舉。

成大研發長謝孫源指出，「自研自製高階儀器計畫」聚焦自研、自製、自用高階儀器設備，包括高創意的質譜儀、光電分析儀及生醫檢測儀等，未來於空氣汙染、食品安全、中醫藥安全的檢測上，將有很大的效益提升。鑑於多數高階儀器設備都是大型、固定式的，要做研究檢測或分析必須遷就儀器設備，因此該計畫內的部分儀器研發，也將著眼於微小化，以達即地即時的測量功能。

陳仲瑄也提到，台灣一年有1700多億的儀器進口值，卻只有600多億的出口產值，還集中在溫度計、血壓計、血糖機等基礎醫療檢驗儀器，對於高端儀器市場的著墨並不多。目前亞洲幾乎只有日本出口高階儀器，希望透過此一計畫整合國內的研發能量協助產業升級，讓台灣成為亞洲第2個高階儀器出口大國。

參與「自研自製高階儀器設備與服務平台」計畫的成大物理系助理教授楊毅以「粒子加速器」為例，指現行粒子加速器儀器半徑多為50公分至數公尺以上，雖說磁力與尺寸大小相關，但如果能縮小又能精準作用，運用範圍必能更加廣泛。例如在腫瘤的質子治療時，能更精確瞄準癌細胞範圍，且不影響周邊正常細胞。儘管技術上仍需克服許多困難，但初期預估能將粒子加速器縮小至直徑5公分，最终目標是縮至直徑1公分。

成大與中研院長期以來均致力於培育高階研究人才，並合作執行許多研究計畫案。新駐點研究辦公室不僅能提升台灣高階研究設備的競爭力，也為MIT (Made In Taiwan)的自研自製儀器開創新願景。

(中時 )