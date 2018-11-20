酷航引領 ITF 旅展潮流！舉辦酷炫電音派對再送機票

2018年11月20日 22:58 工商 張佩芬

嚮往希臘雅典的夢幻藍白美景嗎？想去德國柏林享用道地的豬腳配啤酒嗎？ 2018年ITF台北國際旅展 ，酷航攤位將化身為歐系潮流電音派對現場，再送你免費歐洲機票搭乘787夢幻客機酷遊歐洲！酷航以低成本航空少見的雙走道、寬椅距、大飛機受到乘客喜愛，航點遍及日本、韓國、東南亞、澳洲、歐洲，且提供商務艙服務，以超值價格即可享非凡體驗。

酷航年末ITF旅展日日有好康、天天大放送，2018 台北國際旅展ITF今年首度移師南港展覽館，11月23日至26日於台北南港展覽館舉行，酷航於現場攤位 (J1514) 天天送出驚喜大禮，包含高達千元的優惠券和免費歐洲來回機票，帶你親臨夢幻雅典、酷遊潮流柏林！

酷航也與旅遊網站攜手推出線上旅展以及旅行社套裝行程，不論是自由行與團體行程均有旅展限定優惠。2018年沒放完的年假、2019 年 - 2020 年黃金連假，酷航假期全包下！不必苦苦等開賣，現在就可以搶先購入2020年出發的酷航機票，從現在開始就超期待！

酷航就是要在旅展現場引領潮流！配合酷航今年新增的航點－德國柏林，酷航攤位將舉辦旅展前所未見、最潮最炸的電音派對！只要在電音派對時間參與舞台活動，就有機會帶走酷航免費歐洲來回機票與千元優惠券！酷航ITF電音派對時間：11/23 (五) 12：10、11/24 (六) 14：00 & 16：00、11/25(日) 14：00 & 16：00。每天最多兩次抽獎機會，每天到酷航攤位報到就對了！

旅展期間酷航與易飛網 EzFly、易遊網 Eztravel、智遊網 Expedia、Club Med 聯手推出線上旅展，限時四天，趕快買起來！於旅遊平台購買酷航機票單程含稅新台幣1,988元起，歐洲雙航點 (雅典、柏林) 單程含稅新台幣7,988元起，搭乘 787 夢幻客機酷遊歐洲其實很容易！

智遊網Expedia推出精選酷航29航點機加酒超值組合促銷，易飛網 EzFly獨家加碼贈送2日wifi網路券。旅遊日期最晚至 2019年5月30日止 (各航點適用日期不同，特殊旺季不適用、每航班優惠機位有限)。Club Med 與酷航合作推出「酷航馬爾地夫7天5夜精緻全包式渡假村」旅展促銷價62,300起，超值價格，頂級享受，原來天堂這麼近！

酷航與雄獅集團旅天下、喜鴻假期、駿樺旅行社、巨大旅遊、金廈美好假期攜手共推酷航自由行與團體行獨家優惠，包含新加坡、東京、首爾、北海道、雅典、柏林限量優惠行程，旅展期間至酷航攤位，即可諮詢各家旅行社旅遊專員為您量身推薦最適合的行程與搭配優惠。旅展超值特惠包含：旅天下酷航團體行程最高現折1,000、喜鴻假期酷航產品現省 1,500、巨大旅遊酷遊德捷10日四萬有找，現場付訂再折 2,000、金廈美好假期酷航首爾五日團體現場價8,000有找，再送行李箱！駿樺旅行社酷航日本（東京、北海道）五日自由行最高每人現折3,000，僅此一檔，優惠數量有限，先搶先贏！

酷航也與星展銀行合作，只要於酷航攤位使用星展信用卡消費喜鴻與易飛網酷航產品，即可獲得限量滿額禮；星展銀行專員也在現場提供星展「現金回饋卡」星展炫晶御璽卡辦卡服務。

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