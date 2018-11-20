南投》怎超人也需吃藥？劉啟帆、施怡真拜票喊到喉痛燒聲

「怎超人夫妻也需吃藥？」畫面有趣但無奈。（沈揮勝攝）

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天天跑場說話、嘶喊，連超人都喉痛沙啞。（沈揮勝攝）
「超人媽」劉楊淑堯每天接待客人、打電話拜票，沙啞變失聲。（沈揮勝攝）
劉啟帆與施怡真，近兩個月來幾乎每天大早就穿著超人裝，到街頭、市場或校門口，與鄉親打招呼。（沈揮勝攝）

民進黨提名魚池鄉長候選人劉啟帆與妻施怡真，以「超人夫妻」裝扮，為日月潭地區選情增添不少趣味性。但超人除了要吃飯喝水，也免不了勞累疲倦，從抽籤以來天天奔忙、不斷開口與民眾打招呼，累得喉痛、沙啞。怎超人也需吃藥？成了當地選舉新話題！

劉啟帆的媽媽、前魚池鄉民代表會副主席劉楊淑堯原本聲音就有點沙啞，這次選舉光是接待支持者、通電話講個不停，讓失聲狀況加劇；競選總部服務人員說，「超人夫妻」、「超人媽」都喊到燒聲，可見參選有多辛苦！

劉楊淑堯指出，劉啟帆夫婦從穿超人裝登記參選那天起，每天清晨6點多就去站市場或校門口、9點上宣傳車、下午家戶拜訪，晚間還到各村辦座談會與鄉親對話，聲帶不斷磨耗，早就出現疼痛沙啞現象，除買喉片、吃藥治療，不少鄉親主動煮羅漢果、老菜脯湯給他們保養。

劉楊淑堯指出，劉啟帆是體育出身，赴美留學深造並取得亞特蘭大博士學位；赴美前，英文程度不怎麼好，忐忑登機的情景，讓當父母的現在想起來都還心疼掉淚。

她說，魚池偏鄉孩子，教育資源及外語基礎與外界差太多了！有心奮發或到國外打拚，需比都會區孩子多付出好幾倍的努力、多吃好幾倍的苦，讓人想到就難過不捨。劉啟帆若入主鄉政，絕對會盡其所能，把體育和外語作最大的提升！

劉啟帆日前在魚池鄉朝曦宮此土地公廟辦音樂會，立法院副院長蔡其昌力挺，簽名背書全力幫忙解決大魚池地區飲水問題。

(中時 )

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