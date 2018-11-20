台南》選戰關鍵時刻 永康區市議員候選人跑馬拉松拚搏

2018年11月20日 23:10 中時 曹婷婷

有別於一般候選人選前高呼搶救、告急，永康區市議員候選人陳宗明（右）今天起將以跑馬拉松的精神將花3天跑遍永康43個里，展現一步一腳印的拚搏精神。（曹婷婷攝）

選戰剩72小時，不少候選人關鍵時刻紛紛打出告急、搶救牌，連日掃街車隊不斷疾呼，但也有候選人面對緊繃選情「反其道而行」，永康區市議員候選人陳宗明最後3天宣示跑馬拉松，抽籤號次11號的他說，11象徵雙腳，他要用雙腳跑遍永康43里，除了進行最後催票，也讓支持者再次感受到他的努力打拚。

以「看好永康馬拉松」作為選戰最後關頭的活動，陳宗明早在去年初投入民進黨初選到從初選出線，真正投入選戰，整整跑了600多天，光是永康區43里就走訪4遍，加上未來3天要跑馬拉松，等於已用雙腳踏訪永康區5次。

陳宗明提到，選戰進入倒數時刻，永康區15人搶7席，新人7上8下的危急狀況下，坦言陷入苦戰，相較於傳統選前倒數訴諸悲情的選舉招式，初次參選下屆市議員的永康區市議員候選人陳宗明反其道而行，宣示3天內一步一腳印跑遍永康43里，展開一場「看好永康馬拉松」。

他說，最近很多選民反映不堪其擾，掃街、按電鈴拜票的候選人一堆，他認為選舉是一時的，無須造成選民困擾，決定以雙腳跑馬拉松，象徵參選到選後都會堅持到底、長途耐勞。再者，也是與其他候選人區隔，不喊出告急、搶救，而是在最關鍵時刻，帶給選民耳目一新的選舉模式，象徵勇往直前進步不斷，同時呼籲選民千萬不要讓進步停滯。

他也認為，自己號次是11號，11號剛好意味雙腳，他會靠自己的雙腳證明自己的拚搏，今天將從六合里出發前往勝利里，下午再轉往成功里，取其勝利、成功好兆頭，3天內沿途也會邀請神秘嘉賓陪跑，甚至已有支持者報名要一起跑，43里各設有打卡點、發送捷運造型水。

「湖內跑健康」團長李正裕是前市議員郭國文同學也以蜘蛛人扮裝力挺陳宗明，第一天將帶領陳宗明團隊向前奔跑。活動從21日至23日，每天分3時段跑馬，陳宗明將全程以徒步慢跑馬拉松方式走闖整個大永康，過程中更會同時在咱的執行長陳宗明與郭國文粉絲專業進行第一手直播。

(中時 )