神明桌上的「不明腳印」讓他以為虎神顯靈 真相卻讓網友萌翻

網友在《Ｄｃａｒｄ》上發文表示，鄰居和自家都沒養貓，但神明桌上卻一直出現腳印，讓他驚呼「是不是虎爺顯靈了？」（翻攝自Ｄｃａｒｄ）

友善列印
中時電子報

虎神顯靈?一名網友發文表示，他和鄰居的家中都沒有養貓，但最近在上香時，卻一直看到家中的神壇出現不明腳印，原本他不以為意，把腳印直接擦掉，想不到過幾天後，又出現了，而且擦掉的隔天就又會出現，讓他驚呼「是不是我家虎爺顯靈了!」結果幾天後答案揭曉，原來是附近的一群野貓跑來「侵門踏戶」。

這名網友在《Dcard》上表示，他是一名虔誠的信徒，一日在上香時突然看到神桌上出現了許多不明的小腳印。起初，他還不以為意，直接把腳印擦掉；幾天後，卻又出現腳印，而且「有了就擦，擦了又有」，但明明家裡沒有養貓，附近鄰居也沒有，讓他驚呼「是不是虎爺顯靈了!」。

貓咪霸佔網友的機車。(翻攝自Dcard)
除了霸佔原po機車的貓咪之外，旁邊的空地還有一群貓咪盯著原po看。(翻攝自Dcard)

未料，幾天後，他就看到兩隻貓咪霸占他停在家門口的摩托車，而且旁邊還有一堆貓咪，坐在空地上盯著他看，讓他大呼「就是妳們讓我這幾天這麼勤勞擦桌子!要就去坐我家人車子以示服氣阿!」結果隔天，貓星人真的跑去霸佔了原po家人的車頂，讓原po哭笑不得，只好將喵星人們惡霸的行為po上網。

發文一出便讓網友們直呼好可愛，有人留言表示「不要趕它們不然虎爺沒朋友了阿」、「太可愛了吧!」，也有網友腦補，留言表示「貓咪:你有養貓嗎?沒有?現在有了，過來。」

(中時電子報)

貓咪霸佔網友的家人車子車頂。(翻攝自Dcard)
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