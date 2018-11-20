台南地檢署查獲3件里長賄選案 羈押2人

2018年11月20日 23:17 中時 洪榮志

選舉進入倒數階段，台南地檢署的查賄行動也不鬆懈，連日來分別在白河、學甲、新市等地區，查獲里長候選人或其支持者，涉嫌以現金、香腸禮盒、箱裝飲料賄選。經傳喚3名選將及18名樁腳、選民，偵訊後新市區某里長候選人及其樁腳被聲押獲准，其餘則保釋或請回。

檢方指出，檢察官蔡明達接獲線報，指白河區某里長候選人為求當選發送現金，經指揮台南市刑警大隊、白河警分局及台南市調查處蒐證後，19日指揮警調人員傳喚被告及4名選民到案。

經訊問後，發現該里長候選人以每票1000元的代價向選民行賄，當場扣押賄款1萬1000元，認該候選人及選民涉犯投票行賄、收賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，均諭知請回。

檢察官錢鴻明、蔡宜玲獲報學甲區李姓里民替選區內某里長候選人以現金行賄選民，隨即指揮學甲警分局展開調查，並於19日前往李某住處執行搜索、拘提，還傳喚涉嫌收賄的5名選民到案，扣得賄款1萬2000元。

檢方偵訊後，認定李某以每票3000元的代價行賄選民，涉犯選罷法投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，諭令10萬元交保，選民則請回。

檢察官黃齡慧、林慧美也接獲民眾檢舉，指新市區某里長候選人為求當選，夥同黃姓友人購入每盒180至200元不等的香腸禮盒數盒向選民行賄。檢方19日指揮善化警分局搜索該里長候選人住處，扣得飲料2箱，並拘提里長候選人、黃姓樁腳及傳喚選民8人。

訊問後，發現里長候選人與黃某以5000元購入香腸禮盒數盒、箱裝飲料，並於今年8月至10月間，對有投票權的選民交付香腸禮盒及箱裝飲料行賄。經扣押選民自動繳交與香腸禮盒等值的現金1280元，認里長候選人及黃某涉犯選罷法投票行賄選罪嫌，犯罪嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，周姓選民3萬元保釋，其餘選民各1萬元交保。

(中時 )