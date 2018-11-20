台南》南區光點計畫 民進黨指高浪費公帑 高思博反批誣蔑

2018年11月20日 23:27 中時 洪榮志

立委林俊憲與民進黨台南市長候選人黃偉哲團隊發言人郭國文，20日指國民黨市長候選人高思博以21世紀基金會向觀光局取得3700萬補助款執行「南區國際光點」計畫，卻任用親人坐領高薪、報價浮濫浪費公帑，應移送廉政署調查。高營反批誣蔑，指已投入近8000萬元。

林俊憲公布21世紀基金會當年核銷的報表指出，高思博製作2個APP花費共560萬，高於市價的10倍；網站製作則花費191萬，同樣品質遠高於20萬的行情價。至於該專案的臉書粉絲專頁不僅按讚數稀少，最近3則po文竟變成高思博的競選文宣，質疑公家經費補助的粉專，可以用來行銷特定候選人嗎？

郭國文也指出，高思博才剛高談行政中立，但此一計畫卻聘用親人高瑞貞、高娟娟佔缺領高薪，質疑觀光局當時是否有了解此問題？高思博領取政府鉅額補助款，卻酬庸自家親人，實在目無法紀。

林俊憲強調，高思博領取政府3700萬鉅額補助的「南區光點」案，充斥著經費浮濫、任用私人、扭曲文史等弊端，將移請廉政署調查補助款的流向。郭國文也呼籲高思博坦然面對社會，說明「南區光點」弊案。

高思博競選總部說，林俊憲針對南區國際光點計畫的指控是扭曲、指鹿為馬，該計畫執行3年，二十一世紀基金會及其夥伴共投入7691萬7089元，申請補助3772萬8201元，補助比例為49.05%，所有帳目也都依觀光局要求由會計師簽核後、觀光局審核通過後，才能請領補助。

高營還認為，「南區光點」計畫執行得好不好？民間業者最有感。當年登革熱疫情失控，沒人敢來台南觀光，是高思博協助舉辦「海安綵燈節」、「城門音樂會」；海安觀光商圈副理事長黃舜屏曾說，因為登革熱疫情太慘重，連自己的店家都不敢進入，還好有高思博的相助，海安商圈才能持續發展至今。

高營指出，推動觀光需要公部門各種力量合力一起來，可惜高思博因黨派不同被貼標籤，無法獲得市府支持。推廣地方觀光是政府本來就該做的事，「南區光點」是民間自主投入，不明白為何還要被奚落，難道不是典型的民進黨欺壓別人的鴨霸行為嗎？對於一個自費推廣台南在地文化觀光，計畫結束後仍持續投入經費補助「海安綵燈節」、「城門音樂會」的高思博進行誣蔑，民進黨不覺得丟臉嗎？

(中時 )