HBL》能仁、南山破百好彩頭 各有眉角要做好

能仁家商丁冠皓(10號)在新學年首場比賽繳出亮眼數據。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

HBL上學年亞軍能仁家商、季軍南山高中，今天在107學年新球季的第一場比賽，都以得分破百之姿輕取對手，不過兩隊教練都覺得仍需要步步為營。

能仁家商新賽季第一場100：68擊敗光復高中，賽後教練林正明直接點出缺點：「心態上球員感覺像在打冠亞軍賽，其實應該要腳踏實地，把眼前的得挑戰先顧好才是。這場打得太急了，大家都急著一下打趴對手，感覺得出來有點太亢奮，抓不到節奏，沒能善用球隊的優點，而且進攻跟防守都想太多，表現得拖泥帶水。」

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林正明補充，前面提到的缺點，表現得最明顯的就是今年U18亞青男籃國手林彥廷，沒能發揮他擅長的單打能力，林彥廷表示，感覺HBL預賽開打前一周就練不好，心理上還沒調整好，會再繼續努力。

能仁前鋒丁冠皓繳出24分、10籃板、6抄截精彩數據，林正明說：「冠皓最近表現穩定，不過球場上他是個完美主義者，第一時間就該傳出去的球，為了想要傳得漂亮又到位而過度思考。」

落敗的光復高中，全隊賽後開完會又留在球場加練，希望後面比賽打出水準。

南山高中陳力生。(陳筱琳攝)

南山高中稍早則以103：47狂電新榮高中，接下來第二戰要面對后綜高中，教練許時清希望球隊一鼓作氣再奪一勝，能夠盡早確定晉級下個月12強複賽最好，不要把壓力留到最後一場，且球隊今年缺少獨當一面的大將，以團隊戰為主，他提醒球員球最好不要在手上超過3秒，盡量多讓球傳導。

南山由高一菜鳥陳力生擔任先發控衛，HBL首戰上場17分鐘貢獻9分、2抄截，積極態度或許時清肯定，不過比賽幾次因為整理球衣時球往他方向丟，讓許時清緊張到抖了一下，陳力生說：「球衣有點太大件，隨著比賽身體碰撞激烈，上衣也會掉出來，所以裁判請我把球衣紮進球褲，我以為在我整理服裝時不會發球，沒想到裁判球就拋出來。」

(中時電子報)

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