吳念真憂政治傾向影響公益 33分鐘直播回應外界「批評指教」

吳念真表示快樂學習協會每年需要1億捐款，不希望因選舉影響公益。（截自臉書影片）

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吳念真在今日10點進行長達33分鐘的直播，結束時獲得79.2萬個讚，5.7萬次觀看。他早在下午就預告粉絲團，將會以直播回應近來媒體外界的批評指教，他在直播間則開宗明義表示，因為他為經濟弱勢的國中小學生所創立的「快樂學習協會」，最近有小額捐贈者因日前的相關報導而選擇退費，他認為現在網路到處流傳「假新聞」，民眾更因選舉的政治傾向產生撕裂，讓他難過到不得不喊話：「很久以來就不太參與政治。」但他同時希望大家不要因此選擇沈默和冷淡。

吳念真甚至表示：「很討厭選舉，選舉是一種撕裂，里長、總統一起選一選，4年吵一吵就好，以後大家好好做事...。不會像現在這樣，2年後又要選舉，可能提前到1年半已經開始爭吵。」他還長嘆一口氣自嘲「臉上被寫個綠」，他表示是看報紙才知道好友小野擔任柯文哲競選總幹事，接著又說自己總和小野被黏在一起，還搞笑說：「小野念真好像一個日本名字，以前常被誤認，現在比較容易認清楚，他比較帥。」

接著提到丁守中在臉書粉絲團批自己和小野是綠營的兩位影視天王，「一個包廣告，一個包電影。」吳念真反駁，「電影要很有錢捏，現在沒有人傻到去包電影，連黑道都不接觸了，可見這行業滿辛苦，郭台銘說一年40部，後來沒有做，應該也是看到困境。」他還提到輔導金，「每次都有不同評審，電影界也不是那麼呆，有人包就起來抗議。拍廣告都是還不錯才有人找，不夠好早就被換掉。」

原想對這些事情一笑置之，吳念真看到小野在臉書為自己寫的話，還搞笑說：「我把你這段文章當墓誌銘。」但他認為許多人跑進自己臉書亂罵一頓，這些都是選舉亂象，「比較可怕的是訊息是假的，我點進去看這些人，有休士頓、洛杉磯，還有金邊，我也不想反駁。」

不過吳念真今天還是逐一解釋，「有位女作家寫的很感性，有人轉給我，惡意寫說原來你是這樣的人。」他認為是每個人「記憶不同」，更懷疑對方在選舉期間提出，「意圖就不太好，不滿意當時就講吧，而且各自的記憶不太一樣，記憶可能經過挑選，但我不想講記憶，講了變成八卦，工作環境裡面也許會影響到某些人，舉這個例子是說我們常常去塑造一個東西被大家傳來傳去，大家再跑出來爭論，會變成滿可怕。」

「台灣很小，受不了分裂和彼此敵意。」吳念真強調自己對政治不狂熱，也為韓國瑜說話，認為對方在辯論時雖然提出一些數據不準確，「但他說不定是能管理人的人，而這些人可以管理事務。」又搞笑說：「對韓粉唯一建議，夜襲起音不要那麼高，中間很難跟上去。」不過，吳念真仍表態支持認識1、20年的陳其邁，理由是：「這就像參加歌唱比賽，會支持鄰居和認識的人一樣。」他承認因此被朋友罵過：「沒原則！」

吳念真希望大家能尊重彼此選擇，最後發出感性攻勢，希望大家能認同「心之所在、故鄉之所在」，對他來說，台灣更是「生死相依的地方」，因此他不希望最近的政治議題影響到他所從事的公益活動，「我希望那位朋友不要退費，讓我們一起努力、 一起工作。」

(中時 )

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