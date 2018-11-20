不尋常的住宿 台南老爺行旅推「七迌人」主題住房

2018年11月20日 23:36 中時 曹婷婷

港籍插畫家運用台灣塗料第一品牌「虹牌油漆」精細調色技術，以人類誤闖動物最後一塊淨土之隱喻，繪作出反思生態的《消失的森林》。(台南老爺行旅提供)

環圓》由南臺科技大學以台南古城牆的圓環為概念，結合機能服飾面料大廠「宏遠興業」獨家研發變色龍布料，利用開啟閃光燈才會形成的絢麗光彩。(台南老爺行旅提供)

以房間即展場為概念，台南老爺行旅2018年底攜手工業技術研究院，要讓各地遊客駐居台灣最有故事的城市之際，同時也透過住宿體驗一場又一場別開生面的設計想像，結合揚名國際卻鮮為人知的在地隱形技術，透過7組充滿藝術綺想的創作人，融入旅宿空間，打造7間風格獨具且充滿美好生活意涵的「七迌人」主題住房，讓住宿更添想像，同時感受台南的繽紛。

台南老爺行旅總經理唐伯川表示，7個房間主要使用台灣在地業者獨家研發技術為材料，難得的是，結合藝術家對台南在地想像，顛覆過往住宿的想像。例如《環圓》由南臺科技大學以台南古城牆的圓環為概念，結合機能服飾面料大廠「宏遠興業」獨家研發變色龍布料，利用開啟閃光燈才會形成的絢麗光彩，帶給入住旅人意外的驚喜。

定風閣以其擅長的金工技藝，與知名運動品牌御用的緹花織帶製造商「仁美商標」合作，利用全世界僅有12台織繡機器，創造出洗滌疲憊的《山水雲間》；港籍插畫家運用台灣塗料第一品牌「虹牌油漆」精細調色技術，以人類誤闖動物最後一塊淨土之隱喻，繪作出反思生態的《消失的森林》。

半糖去冰法鬥將其招牌創作鬥牛犬角色，透過回收紙材與「成大昶閎」獨家研發的水庫淤泥改質技術，勾勒出數隻療癒身心、童趣滿點《法國鬥牛犬》；崑山科技大學以探索府城為發想，搭配專注開發環保面料「誠佳科紡」貝殼紗，打造大型彈珠檯碰撞出充滿驚奇的《城市探索—台南6+！》；正興街以《街的乒乓》表達街區日常對話與拌撋情感，透過「彩虹來了」的拼接碎布與正興街知名裝飾物「廢棄紙箱」，翻轉客房純白牆面意象，並將沙發區改造成長型桌球桌，蹦發出互動滿分的七迌風格。

除了透過設計帶給旅人耳目一新之感，唐伯川也強調，此次創作主題透過台灣在地的研發技術等作為創作材料，以永續循環為概念，材料為業者用剩的東西，結合創作者巧思，相信可讓房客得到更多不同的啟發與樂趣。

即日起至2019年2月28日止，任選其中一間入住，專案售價4730起，贈七迌人好禮及專屬玩樂金，專案期間住滿7間主題房，再享老爺套房免費住宿1晚！更多相關活動詳細內容，請上台南老爺行旅網站查詢。

(中時 )