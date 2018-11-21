律師說法》丈夫外遇12年 小三變成親家母 正宮還能告通姦？

老公外遇12年，小三還變成親家母！人妻還能告通姦？（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
文/天秤座法律網提供、編輯/

老公外遇、兒子還娶了小三的女兒，正宮與小三竟然變成「親家母」！比連續劇還誇張的情節真實上演。彭男跟妻子結婚多年，卻離家出走與小三同居並開店，彭男兩兒子前去學習，分別跟父親小三前段婚姻所生兩女兒發生感情而結婚。

彭妻、小三變「親家母」，小三還升格成「岳母」，倫常混亂讓彭男提出離婚訴訟，但地院認為婚姻破裂彭男責任明顯較重，判他敗訴。至於彭妻是否能告老公與小三通姦？

法律評析如下：

通姦罪是告訴乃論之罪，自配偶知道通姦時起六個月內可以提告，但本件彭男和小三的同居長達十二年，通姦行為亦已多年，而彭妻一直都是知情的，故早已超過《刑事訴訟法》第237條第1項規定的六個月告訴期間，依法彭妻不能提出告訴。即使在告訴期內，如彭妻曾表示宥恕（指原諒）通姦行為，也不能提告，但若原諒後重提反對立場，之後發現丈夫與小三再有通姦，乃可在發現後六個月內提出通姦罪告訴。

彭男在外與小三通姦產女，同居時間長達十二年，易被外界認為彭妻長期縱容，已宥恕（指原諒）彭男，依法不能再提通姦告訴，但彭妻可隨時反悔，重提反對立場，之後若彭男和小三仍在一起，只要在新發現通姦事實的六個月內，彭妻都有提告通姦的權利，但妻子需要先證明已表達過不再原諒的立場，否則可能會被檢察官認為態度長期屬於「縱容」，因此不起訴彭男與小三。

本件妻子若不告刑事通姦，仍可從民事求償著手，依民法第184條侵權行為以小三侵犯妻子的人格權、婚姻權等理由，向丈夫和小三索賠。

(中時電子報)

文章來源：天秤座法律網

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