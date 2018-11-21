美國會報告：對中經濟與軍事戰皆可能落敗

2018年11月21日 00:12 中時電子報 盧伯華

美國國會的兩個獨立委員會近期陸續發布報告，警告美國軍方與商業財政部門，中國對美國的威脅日益增長，在未來美中的經濟與軍事對抗中，美國都可能落敗。

據美國政治新聞網站《每日訊號》(The Daily Signal)刊出美國傳統基金會研究員成斌(Dean Chen)的文章指出，近期隸屬美國國會的兩個委員會都對美國的國防與經貿部門提出警告，要求美國相關行政部門必須高度警惕來自中國的威脅。

這兩個委員會分別是美國戰略委員會與美中經濟與安全審查委員會。前者是國會授權的小組，由共和黨和民主黨官員組成，負責審查2017年出台的新的美國國防戰略；後者是由國會成立，用以監督中美雙邊貿易和經濟關係的狀況，並評估該關係對國家安全的影響。他們在近期向國會提交了關於其調查結果的年度報告。

文章說，從911事件以來，美國國家安全主要威脅是恐怖主義，現在已轉移到對抗俄中兩個「修正主義」國家。戰略委員會認為美國國防部沒有對美國國防戰略的重大修改提出應對策略，同時明確指出，如果軍方優先考慮對抗中國和俄羅斯，就必須進行重大的改革。

戰略委員會認為，俄中兩國正在努力挫敗美國的軍事優勢，不僅針對全球的美軍，也會針對美國本土。這將使得美軍有可能在下一次衝突中遭到重創，讓美國輸掉對俄中的戰爭。

另一個機構美中經濟與安全審查委員會的年度報告，強調了比國防戰略委員會更為廣泛的國家安全觀點，更加具體地把焦點放在中國身上，突出了中國經濟和安全問題上對美國帶來的新威脅。

該報告指出，中國以國家力量主導、扭曲市場經濟的模式，對美國經濟和國家安全利益形成挑戰。由於北京對其企業在財政與政策上的支持，讓外國企業處於相對不利的地位，而且此種情況在中國經濟持續發展時更加嚴重。

報告同時認為，解放軍的現代化提高了中國在軍事上挑戰美國的能力，美軍聲稱可以在亞洲衝突中確保空中、海上和信息主導地位的說法令人懷疑。事實上，隨著中共空軍取得的進展，美國及其盟國與夥伴已經無法在印度─太平洋衝突中保持空中優勢。

此外，報告說，美國對信息和通信技術的依賴日益增加，尤其是物聯網相關技術，將為美國關鍵基礎設施帶來潛在的風險。尤其是中國政府支持創建5G網絡與技術的規模，為美國帶來了「巨大的經濟、安全、供應鍊和數據隱私風險」。

文章指出，國會委員會的報告證實了美國傳統基金會早先的論述：美國軍隊遠比一般所認為的要弱了許多。如同「2019年美國軍事力量指數」所顯示，美國軍隊目前「只能勉強滿足捍衛美國重大國家利益的要求」。

這些報告使近期的中美安全與政治談判前景更加清晰，不論是貿易與國防問題，或是台灣軍售問題與南海航行問題。可以預見，中國國家主席習近平和美國總統川普在11月底在阿根廷G20峰會上的會晤基本上可望集中在貿易問題上，但其他的歧異很可能也將是習川會晤的主要議題。

(中時電子報)