分析指陸美貿易戰可休兵 但智財權與國安問題要鬥到底

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中時

王嘉源／綜合報導

法廣中文網報導，全球最大資產管理公司貝萊德20日警告，大陸和美國的貿易關係短期可望得到改善，惟智慧財產權、國家安全等問題難以解決，中長期仍將造成困擾。

據路透20日報導，貝萊德亞洲及環球新興市場股票團隊主管施安祖在20日一項記者會上稱，陸美貿易摩擦是當前最大的地緣政治風險，相信單純的貿易問題可以得到解決，令兩國關係改善。然而，今年以來的主要摩擦在於智慧財產權、補貼、國家安全等等，這些問題更大也較難看到解決辦法，料中長期仍然會帶來困擾。

法廣指出，陸美經濟貿易爭議擴大，引發國際間兩國多領域冷戰憂慮。剛剛結束的亞太經合組織（APEC）峰會不歡而散，加劇了兩國對峙的態勢。陸美兩國互相指責，口水戰愈演愈烈。據《紐約時報》報導，陸美不只是口水戰，兩國在APEC峰會衝突背後顯示爭霸野心。

《紐約時報》指美國想在APEC峰會閉幕時強調自由貿易的精神。大陸反對。於是大陸官員擅闖了東道主巴布亞紐幾內亞外交部長的辦公室，要求改變聯合公報內容。大陸的不請自來標誌著外交禮儀上的重大決裂，也讓這場峰會史無前例地在沒發表聯合宣言的情況下尷尬收場。

報導認為，這場衝突也顯示著陸美關係進入了新階段。北京暫且將外交禮儀擱置在一邊，採取更具侵略性的態度來挑戰華府在太平洋地區的領導地位。報導引述國防分析家休·懷特表示，「中國並不在乎自己是否表現得像個粗魯的人。如果你是個硬漢，你不會在乎別人怎麼想。」

據分析認為，陸美之爭讓人想起冷戰時期的美蘇，針鋒相對是當時雷根和戈巴契夫之間的主旋律。如今的陸美對抗也是如此。雙方都在試探彼此，尋求在更廣泛的層面獲得戰略優勢。

(中時 )

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