離譜涉毒淫僧 三年前就「有事」被輦出寺院

2018年11月21日 00:52 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

僧人開泓，被爆出破壞佛門清規，在佛寺內吸毒、打砲自拍性愛影片，中國佛教會理事長淨耀法師今天發聲明表示，開泓破大戒已喪失僧人資格，但依國家法令並未授權佛教界可強行脫去其袈裟。淨耀法師強調，開泓早在104年就因為「屢犯寺規」，經勸導無效，由寺院給以「不共住」的「遷單」處罰。

宗教教條與戒律，並沒有法律據有強制執行的力量，只能在宗教圈內各自約束遵守。由於出家人是共同在寺院道場裡生活的，出家人受了具足戒，成為僧團的一員，過著共同的生活才算具有僧人的身分。僧眾們彼此有著同樣的約束(戒律)與生活(食、衣、住、行等)。在寺院若僧眾中有人犯了錯，寺院懲罰違會依據所犯過失輕重區別對待，輕者被罰油、罰香、跪香等，重者則被逐出寺院，永世不得再入佛門。

而這位被慈法禪寺處以「不共住」、「遷單」趕出去的僧人，如果依照寺院的規矩來看，他可能早在104年就犯了很嚴重的過失如偷盜、鬥毆、酗酒、吸毒、破了殺生戒、色戒等其中的重罪，而「遷單」這樣的處罰稱為「擯罰」、「擯出」也就是強迫他離開寺院。但最嚴重嚴厲的處罰稱為「滅擯」，又叫「擊鼓遷單」，就是把該人從寺院除名還要燒燬其衣鉢戒牒，貼擯條(公告)于山門，鳴大鼓，以杖將其從寺院偏門驅逐出去，以維護佛門的尊嚴與聖潔。

(中時電子報)