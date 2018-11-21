2018年11月21日 07:16 中時 柯宗緯

台灣10大好湯美食出爐，，圖為泰安溫泉。（柯宗緯攝）

台灣10大好湯美食出爐，泡湯大啖料理好過癮。（柯宗緯攝）

2018台灣10大好湯美食評選結果今天出爐，讓造訪旅客除泡好湯外，更以「吃在地、吃當季」的概念端出養生又好吃的「溫泉美食」，得獎者並獻出頭彩禮，個人套餐「買7送1」及團體餐9折的限期優惠。

中華美食交流協會榮譽理事長郭宏徹表示，這次的美食評選活動主要分為「桌菜類」及「位上套餐類」兩大類，葷食、素食、穆斯林均可報名參加，評分重點分為「美味與創意」、「在地與文化」、「健康與養生」、「速度與品質」、「店鋪的管理」等5大評分標準，讓參賽的店家充份運用在地食材與展現當地文化特色，並讓各地區廚師有大展身手的機會。

交通部觀光局表示，今年首次辦理10大好湯溫泉美食評選的目的，是希望藉由台灣得天獨厚的「溫泉」及「美食」兩大觀光資源結合，融入當地別具特色的溫泉自然風情、人文典故及在地美食，並以故事性包裝之行銷策略，滿足旅客更豐富多元的溫泉美食行程體驗，突顯台灣各地獨有的飲食文化風情，這次的得獎美食遍及全國，北中南東皆可泡好湯，享美食。

今年獲獎的金獎店家計有14家，包括桌菜類金獎：北投溫泉區-「北投水美溫泉會館-水美食府」、礁溪溫泉區-「礁溪鳳凰酒店」、「礁溪老爺酒店」、金山萬里溫泉區-「翡翠灣福華渡假飯店」、谷關溫泉區-「神木谷遊樂興業股份有限公司」、關子嶺溫泉區-「統茂大飯店」、寶來不老-「山之戀風味餐廳」及知本溫泉區-「富野度假村」等8家業者獲獎。

套餐類金獎有北投溫泉區-「日勝生加賀屋國際溫泉飯店」、「北投麗禧溫泉酒店」、礁溪溫泉區-「礁溪鳳凰酒店」、烏來溫泉區-「馥蘭朵烏來度假酒店」、泰安溫泉區-「泰安湯悅溫泉會館」及知本溫泉區-「知本金聯世紀酒店」等6家業者獲獎；另獲銀獎的店家計有31家，包括桌菜類銀獎16家及位上套餐類銀獎15家。

另觀光局亦整合獲獎店家共同推出得獎美食限定優惠「套餐類7人同行1人免費、桌菜類每桌9折優惠」(北投麗禧溫泉酒店除外)，期限至108年1月20日止；另獲獎個別店家亦提供來店禮等多元優惠，希望國內外遊客在體驗台灣多樣優質的溫泉之餘，又能品嚐當地最有特色的美食料理，再創今年冬天最夯的泡湯旅行話題。

(中時 )