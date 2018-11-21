羊肉爐獨享鍋 一人吃嘟嘟好

「錵鍋」提供羊肉爐獨享鍋，滿足喜歡吃羊肉爐，又揪不到伴的朋友吃。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
「錵鍋」提供羊肉爐獨享鍋，滿足喜歡吃羊肉爐，又揪不到伴的朋友吃。（柯宗緯攝）
「錵鍋」提供羊肉爐獨享鍋，滿足喜歡吃羊肉爐，又揪不到伴的朋友吃。（柯宗緯攝）

吃飽不如吃巧！一個人想吃羊肉爐，揪不到「吃貨」不用擔心。臉書百萬網紅「錵鑶居家料理小教室」聖凱師，今年在高雄新崛江商圈開設「錵鍋個人鍋物」提供羊肉爐獨享鍋，滿足隨時想吃羊肉爐的饕客，湯頭鮮甜、肉質Q彈美味，成為店內人氣首選。

「聖凱師」近年在臉書分享簡單美味家庭料理而爆紅，他挾著百萬粉絲高人氣，開設「錵鍋個人鍋物」。其中，比較少見的「羊肉爐」獨享鍋，以數種中藥材熬煮10小時以上，藥膳味撲鼻而來，聞不出令「懼羊肉者」害怕的羊羶味，湯頭潤澤不油膩、溫補又養身。

羊肉爐鍋內有3塊帶皮羊肉，嚴選6個月內小羔羊，嘗來入口即化 ，不會柴柴的，也不易卡牙，重點是沒羊騷味，而藥膳湯頭搭配高麗菜、金針菇，帶出鮮甜滋味，另附有豆皮、豆腐、小熱狗、丸子、蛋餃等火鍋料。

「錵鍋」羊肉爐基本上不用任何調味就很好吃，吃的到原汁原味的好味道，成為店家招牌特色餐點。聖凱師說，如果不想出門，也提供羊肉爐宅配組合包，建議加入米酒或清酒，喝起來會更加鮮甜，內有油花均勻的2份羊肩卷、火鍋料等。

店家資訊

店名：「錵鍋個人鍋物」

地址：高雄市新興區林森一路8號

時間：早上11時至凌晨4時

電話：（07）2158001

價位：羊肉爐228元（慶開幕折價30元）

(中時 )

台灣10大好湯美食出爐 泡湯大啖… 感恩節「火雞」正夯！馬鈴薯泥、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。