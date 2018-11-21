羊肉爐獨享鍋 一人吃嘟嘟好

2018年11月21日 07:15 中時 柯宗緯

「錵鍋」提供羊肉爐獨享鍋，滿足喜歡吃羊肉爐，又揪不到伴的朋友吃。（柯宗緯攝）

「錵鍋」提供羊肉爐獨享鍋，滿足喜歡吃羊肉爐，又揪不到伴的朋友吃。（柯宗緯攝）

吃飽不如吃巧！一個人想吃羊肉爐，揪不到「吃貨」不用擔心。臉書百萬網紅「錵鑶居家料理小教室」聖凱師，今年在高雄新崛江商圈開設「錵鍋個人鍋物」提供羊肉爐獨享鍋，滿足隨時想吃羊肉爐的饕客，湯頭鮮甜、肉質Q彈美味，成為店內人氣首選。

「聖凱師」近年在臉書分享簡單美味家庭料理而爆紅，他挾著百萬粉絲高人氣，開設「錵鍋個人鍋物」。其中，比較少見的「羊肉爐」獨享鍋，以數種中藥材熬煮10小時以上，藥膳味撲鼻而來，聞不出令「懼羊肉者」害怕的羊羶味，湯頭潤澤不油膩、溫補又養身。

羊肉爐鍋內有3塊帶皮羊肉，嚴選6個月內小羔羊，嘗來入口即化 ，不會柴柴的，也不易卡牙，重點是沒羊騷味，而藥膳湯頭搭配高麗菜、金針菇，帶出鮮甜滋味，另附有豆皮、豆腐、小熱狗、丸子、蛋餃等火鍋料。

「錵鍋」羊肉爐基本上不用任何調味就很好吃，吃的到原汁原味的好味道，成為店家招牌特色餐點。聖凱師說，如果不想出門，也提供羊肉爐宅配組合包，建議加入米酒或清酒，喝起來會更加鮮甜，內有油花均勻的2份羊肩卷、火鍋料等。

店家資訊

店名：「錵鍋個人鍋物」

地址：高雄市新興區林森一路8號

時間：早上11時至凌晨4時

電話：（07）2158001

價位：羊肉爐228元（慶開幕折價30元）

(中時 )