老翁趁洗澡時對外傭「摳下體揉乳」 她架手機蒐證求自保

猥褻女移工案，被證實是苗栗縣一名90多歲的邱姓老翁涉案。(翻攝自Hội Người Việt Nam Tại Đài Loan-TaiWan社團)

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中時電子報

臉書粉絲專頁《靠北外勞與外勞仲介》１９日ＰＯ出一段影片，內容是一名老翁趁洗澡時，向協助洗澡的外傭伸出魔爪，不斷用手隔著褲子摳弄她的下體，隨後更將手伸近她衣服裏大力搓揉她的胸部，引起社會喧然大波。現在更被證實這段影片就發生在苗栗，涉案的是一名高齡90歲的邱姓老翁。

影片中，只見這名女外傭正在幫邱翁洗澡，但不斷的被邱翁隔著褲子搔下體，她雖然制止也沒用，而邱翁隨後更大膽的將手探近女外傭的衣服內，大力搓揉女子的胸部。

據《蘋果》報導，勞動部勞動力發展署經查後，證實影片是上周一(12日)發生在苗栗地區的案件，已移請苗栗縣勞工處了解。而該名受害外勞已經和意轉換雇主，苗栗縣勞工處也將在今（２１）日前往原雇主家訪視，如果確實有性騷擾此事，會廢止原雇主現有外勞聘雇許可，接下來２年內也不可再申請新外勞。

苗栗縣政府勞資關係科長李明芳今晚表示，家屬稱邱翁患有失智症，越南籍女看護１０月間，受不了幫邱翁洗澡時常對她毛手毛腳，向邱翁兒媳抱怨，後來家屬輪流陪伴洗澡，原本都沒問題，怎料１２日兒媳有事外出，看護才聽了友人蒐證的建議用手機錄影受害畫面，並於隔天向仲介公司投訴。女看護則表示只把畫面傳給親友看，沒想到會被ＰＯ上網。

李明芳表示，為求慎重，將安排雙方到縣府接受訪談筆錄，也會要求邱翁家屬出具醫師證明，釐清相關事證，再決定如何裁處。

(中時電子報)

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