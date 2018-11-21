同志男大生約砲遇詐 失金還被恫嚇：幫你出櫃！

2018年11月21日 07:30 中時 胡欣男

擁有精壯身材的洪姓男大生，日前利用「同志約砲神器」app「SURGE」尋覓同性伴侶，暱稱「巍巍」的男子和他聯繫，兩人相談甚歡，約定以2000元代價性交易。不料男大生依約前往，對方卻要他買遊戲點數，買了又以其他理由試圖繼續行騙，男大生才驚覺遭詐騙。

21歲洪姓男大生告訴警方，他使用SURGE交友軟體約砲，「巍巍」表示缺錢，希望以2000元代價援交，洪姓男大生見巍巍的大頭貼照片、提供的生活照，都樣貌清秀，讓他一見鍾情，心想2000元並不貴，遂答應赴約援交。

豈料對方竟是「假援交」詐騙集團，洪抵達赴約地點，先被要求至一旁超商買2000元遊戲點數支付，之後對方又陸續以「援交保證金」等藉口，試圖要洪掏錢，洪這時才警覺遇到詐騙集團，質問對方：「怎麼可以騙人，我要去報案！」

詐團惱羞成怒，從原本甜言蜜語的同性伴侶身分，搖身一變為黑道口吻：「兄弟，我知道你家住址，敢亂來，我就去跟你親友講，幫你出櫃！」

洪姓男大生煎熬許久，最後仍封鎖對方帳號並截圖報案，警方安慰他，對方僅是詐騙，若他無透露個資，詐團不會到現實生活騷擾被害人。

警方指出，假援交詐騙層出不窮，絕大多數都是男子上網找女人援交，精蟲衝腦被詐，損失從幾千至數十萬元都有；同志被騙案例較少，可能是羞於報案，致統計有黑數，但確實有詐團盯上幾個同志交友軟體，從中行騙，提醒民眾注意。

(中時 )