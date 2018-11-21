蕭淑麗造勢大會逾2萬人參加 喊棄黃保蕭

無黨籍嘉義市長候選人蕭淑麗20日晚間舉辦選前造勢大會，吸引超過2萬人到場。（呂妍庭翻攝）

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無黨籍嘉義市長候選人蕭淑麗20日晚間舉辦選前造勢大會，吸引超過2萬人到場。（呂妍庭翻攝）
無黨籍嘉義市長候選人蕭淑麗20日晚間舉辦選前造勢大會，吸引超過2萬人到場。（呂妍庭翻攝）

無黨籍嘉義市長候選人蕭淑麗20日晚間舉辦選前造勢大會，吸引超過2萬人到場，現場喊出「棄黃保蕭涂不要」，蕭淑麗一度感動落淚，指從政這條路不好走，她勇於承擔，表示她會以嘉義市「媽祖婆」，前市長許世賢為目標，保證當選後一定建立最有行政效率、最清廉的政府，請選民給她一個機會「改變嘉義，換人努力」。

20日晚的「嘉義真民主，市民大團結」之夜，超過2萬人湧入會場，人潮爆滿，齊聲高喊「不分藍綠、只選蕭淑麗」、「改變嘉義、換人努力」、「力拚經濟、票投蕭淑麗」，蕭陣營表示，蕭淑麗的民意基礎雄厚，像8月3日競選總部成立當天，1萬5000名支持人潮齊聚四維路總部，10日20日造勢晚會盼有上萬東區市民自主力挺，強調「人氣就是民意」，市民走出來用真民意打敗藍綠假民調。

蕭淑麗在選前4天舉行超級造勢活動，有團結民意與民氣的強大效力，晚上多位電視名嘴站台齊聚，批黃打涂，火力全開，蕭淑麗說自己是竹村里農家女兒，目睹嘉義由盛轉衰的年代，也明白市民期待了太久，但總是落空的心情，她願意承擔改變民主聖地的責任，逆轉嘉義市墊底的命運。

蕭淑麗指藍綠做不好，嘉義市民已拒絕再給機會，「4年級市長不下台，嘉義青年上不來！」，訴求世代交替，改變嘉義，呼籲市民將用手中神聖的一票，教訓貪錢與貪權的涂黃候選人，讓台灣人看見民主聖地的價值、市民的力量。

(中時 )

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