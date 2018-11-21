大象漫步秀戰力 美F-35完勝陸殲-20俄蘇-57

美國空軍388與419戰鬥機聯隊19日以大象漫步的姿態，在猶他州希爾空軍基地展現已具備強大的戰鬥力，來對付空中與地面目標。（美國空軍）

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中時電子報
F-35A大象漫步

美國空軍388與419戰鬥機聯隊19日出動了35架F-35「閃電II」（Lightning II）戰機，在猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）以大象漫步（Elephant walk ）的方式，大秀戰鬥實力。

據《商業內幕》（Business Insider）網20日報導，美國空軍F-35機隊所展現的強大實力，是中國殲-20與俄羅斯蘇-57戰機所難以匹敵的。

「我們準備好今晚就能作戰，」第34戰機中隊發言人古特曼（Caleb Guthmann）說，「和多支F-35飛行中隊演練，能展現無論潛在敵人出現在什麼地方，我們都可以致勝的能力。」

分析指出，儘管中俄都試圖以5代戰機和F-35較勁，可是要擺出大象漫步的陣仗還差得遠。雖然中俄分別宣佈，殲-20與蘇-57已形成戰力，但那不過是公關戰。

此外，分析認為，殲-20至今還沒有適當的發動機，以致性能受影響，無法達到超音速巡航的目標。此外，目前解放軍總共只有幾十架「威龍」戰機。根據專家評估，在珠海航展中亮相的殲-20是預量產（pre-production）機，還不具備戰力。

中國航天航空研究所（China Aerospace Studies Institute）研究員屈维坦（Lawrence Trevethan）說，殲-20頂多只有4條生產線，如果有第5條，那對中國本身來說都是個新聞。

至於在蘇-57方面，分析指出，雖然它在敘利亞投彈，炸了些毫無保護的反政府叛軍後，就宣稱已驗證戰力，但其實也沒達到具備戰力的標準。事實上，蘇-57在敘利亞執行的任務，任何1970年代設計的蘇聯戰機都辦得到，根本無從驗證5代隱形戰機的戰力。

(中時電子報)

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