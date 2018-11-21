俄羅斯皇家航空預計明年春天開台北航線，提供每周兩班，觀光局將在俄大力推廣來台旅遊

2018年11月21日 06:22 工商 張佩芬

俄羅斯皇家航空（Royal Flight）總代理香港極光旅行社台灣分公司總經理何炯維指出，俄羅斯皇家航空已規畫在明年春天開闢莫斯科-台北定期航線，預計每周飛兩班，以波音767或777客機飛行。觀光局國際組組長鄭瑛惠表示，該局明年將在莫斯科設立公關公司，大力推廣來台旅遊。

俄羅斯皇家航空去年與前年夏天分別飛了台北（桃園）18與19個來回包機，去年載客率高達九成，今年因為俄羅斯舉辦足球賽，沒有多餘運能，未辦台北包機，但已在進行自明年夏季班表開辦定期航班申請。何炯維表示，目前程序已經走得差不多了，有機會從3月31日夏季班表開始直飛。

我國與俄羅斯是在2013年簽署航約，次年修訂為多家指定，雙方每周各可飛28班，也就是每日單方各可飛到4班。2014年俄方全祿航空曾經派機直飛台北，並與華航共用班表，但飛了兩年，全祿在2015年年底停業，目前俄羅斯皇家航空正在向該國政府申請將原分給全祿的航權改交給該公司。

據了解，行政院非常積極在推動俄羅斯旅客來台旅遊，透過極光旅行社積極爭取俄羅斯皇家航空直飛台灣，觀光局也結合圓山飯店等，在今年9、10月邀了四個俄羅斯踩線團來台，邀請對象包括該國旅行業與媒體，並將在俄羅斯設立公關公司，負責後續的促銷與宣傳活動。

鄭瑛惠表示，航空公司在辦理包機時，該局會提供補助，但是市場成熟，改為定期航線後，該局就不再提供補助，但是會透過辦理促銷與宣傳活動，以及邀請旅行業者與媒體來訪。

何炯維表示，目前俄羅斯皇家航空是傾向每周飛台北兩班，但會衡量實際客量做出最後決定，因為台北與莫斯科之間航程超過11個小時，能飛的是中大型客機，像777-300可載客350人，如果初期客量不足，也可能每周先飛一班。

目前極光台灣分公司正在推俄羅斯極地、極光小屋、繽紛雪景10天行程，售價11.68萬元起，從香港轉搭俄羅斯皇家航空客機前往，會到俄羅斯最北的城市入住極光小屋，搭乘國內航線飛機到聖彼得堡、莫曼斯克等。

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