從有機農業看教育！新書揭露「一頓午餐改變全台灣」

2018年11月21日 03:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

有機農業從不被看好到備受好評，更重要的是增進全民健康！新北市長朱立倫20日出席「一頓午餐改變全台灣」新書發表會，與本書作者之一楊語芸及農友廖瑞生，暢談營養午餐有機蔬菜政策推動7年來的心得與感動，邀請民眾透過閱讀本書認識有機產業，並宣布將本書作為新北市食農教育及有機推廣教材。

有機市長朱立倫在「一頓午餐改變全台灣」新書預購發表會現場，為首次曝光的新書上簽名，並侃侃而談推動政策一路走來的心路歷程，朱立倫表示，7年前推動校園營養午餐供應有機蔬菜時，有機尚不盛行，許多人並不看好，但透過市府的努力，從產地農友的輔導、供應單位配合調配產量及冷鏈物流的配送，到企業願意投資專門切截有機蔬菜的截切廠，最後是團膳業者及各學校的配合協助，一步一腳印，今天已經讓新北市的640所中小學校、幼兒園及公托都能吃到新鮮的有機蔬菜，中央農委會也跟進推動4章1Q政策，以目前蔬菜類驗證面積推估，全臺總產量及產值已擴增為當年15倍，更重要的是，這個政策把有機從農業串連進入工業再到商業，成為一個永續發展的產業！

書中棄商從農的農友廖瑞生，原本從零開始專攻芹菜種植，並以創新的運銷方式在民國94年獲得神農獎，之後接受老友建議，開始挑戰有機種植，初期因通路不穩定不敢投資設備及資材，產品曾被通路商質疑、退件。廖瑞生表示，當年扛著神農獎招牌卻深受退件打擊，曾幾度想要放棄有機農業重回慣行農法，那時剛好遇上新北市開辦營養午餐有機蔬菜政策，三十多萬名學童每週一餐有機蔬菜。

(中時電子報)