西語出版正夯！台灣繪本、漫畫前進墨西哥書展

插畫家李瑾倫、漫畫家61Chi展示參展作品。（台北書展基金會 提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

前進西語出版市場！台灣圖文創作當先鋒！墨西哥瓜達拉哈拉書展是全球規模第二大、西語世界最大規模的書展，至今邁入第32屆，今年將於11月24日至12月2日盛大舉行。文化部在台灣館推出「西語試譯本專區」，策略性地向廣大的西班牙語系出版市場進軍。今年台灣館邀請兩位分別在繪本界及漫畫領域中，人氣極夯的圖文創作者李瑾倫和61Chi。

李瑾倫是一位深愛貓狗的插畫家，她的畫作筆觸溫暖，取材自兒時記憶的首部作品《子兒，吐吐》，25年來一路暢銷，聲勢不墜；61Chi以同人誌起家，風格遊走於漫畫、美系寫實、設計之間，畫功懾人，曾獲選赴捷克庫倫洛夫席勒藝術中心及法國安古蘭影像城駐村，而兩部金漫獎作品《台北小日子》、《南方小鎮時光》，均展現出她對台北、高雄、捷克三地城市生活觀察之細膩。書展期間，兩人除在台灣館各舉辦一場簽名會外，李瑾倫亦受大會之邀，與西班牙、墨西哥、阿根廷插畫家，以「筆觸的持續變革」為題進行一場插畫論壇。

今年是台灣館自2013年起參展的第6年，為展現跨足西語出版市場的雄心，今年文化部邀集55家出版社，共計462本原創作品，分八大專區展示，包括「文化台灣書區」、「推薦插畫家區」、「新鮮童書區」、「新鮮漫畫區」、「西語試譯本專區」、「文化部Books From Taiwan專區」、「台灣出版社專區」、「多媒體出版品區」等，並提供「版權洽談區」供會議洽談使用。另為提升台灣館展出期間版權交易機會，文化部持續進行版權推廣計畫，今年補助龍登出版及大塊文化2位版權人員共同前往瓜達拉哈拉書展推廣台灣圖書。

(中時電子報)

2018年瓜達拉哈拉書展參展書籍精選作品展示。（台北書展基金會 提供）

從有機農業看教育！新書揭露「一… 台音樂家領軍！「法國繽紛爵士音…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。