西語出版正夯！台灣繪本、漫畫前進墨西哥書展

2018年11月21日 03:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

前進西語出版市場！台灣圖文創作當先鋒！墨西哥瓜達拉哈拉書展是全球規模第二大、西語世界最大規模的書展，至今邁入第32屆，今年將於11月24日至12月2日盛大舉行。文化部在台灣館推出「西語試譯本專區」，策略性地向廣大的西班牙語系出版市場進軍。今年台灣館邀請兩位分別在繪本界及漫畫領域中，人氣極夯的圖文創作者李瑾倫和61Chi。

李瑾倫是一位深愛貓狗的插畫家，她的畫作筆觸溫暖，取材自兒時記憶的首部作品《子兒，吐吐》，25年來一路暢銷，聲勢不墜；61Chi以同人誌起家，風格遊走於漫畫、美系寫實、設計之間，畫功懾人，曾獲選赴捷克庫倫洛夫席勒藝術中心及法國安古蘭影像城駐村，而兩部金漫獎作品《台北小日子》、《南方小鎮時光》，均展現出她對台北、高雄、捷克三地城市生活觀察之細膩。書展期間，兩人除在台灣館各舉辦一場簽名會外，李瑾倫亦受大會之邀，與西班牙、墨西哥、阿根廷插畫家，以「筆觸的持續變革」為題進行一場插畫論壇。

今年是台灣館自2013年起參展的第6年，為展現跨足西語出版市場的雄心，今年文化部邀集55家出版社，共計462本原創作品，分八大專區展示，包括「文化台灣書區」、「推薦插畫家區」、「新鮮童書區」、「新鮮漫畫區」、「西語試譯本專區」、「文化部Books From Taiwan專區」、「台灣出版社專區」、「多媒體出版品區」等，並提供「版權洽談區」供會議洽談使用。另為提升台灣館展出期間版權交易機會，文化部持續進行版權推廣計畫，今年補助龍登出版及大塊文化2位版權人員共同前往瓜達拉哈拉書展推廣台灣圖書。

(中時電子報)