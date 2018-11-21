台音樂家領軍！「法國繽紛爵士音樂節」奏繽紛

當代爵士八重奏。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

音樂無國界！讓繽紛爵士閃耀法國！台灣旅荷鋼琴暨作曲家方斯由將於11月22日，率領所創立的當代爵士八重奏參與法國繽紛爵士音樂節(Jazzycolors)演出。此次方斯由與其八重奏在巴黎的演出將以他在去年底發行的首張個人創作專輯《孤獨國》的曲目為主，作品將台灣的文化素材解構後融入當代古典與爵士語言，其中包括他接受委託為阿姆斯特丹亞洲電影節十週年創作的《聲名水上書》、以台灣詩人周夢蝶的詩作作為靈感的《十四行─再致關雲》以及《孤獨國》。

2003年由捷克駐巴黎文化中心發起成立的繽紛爵士音樂節，旨在透過一個爵士音樂節平台，串聯各國知名爵士樂手在法國受到注目，從而推廣不同國家的爵士樂多元性。累積了多年的口碑，這個從10月底起為時一個月的音樂節已成為法國最重要的爵士樂盛會之一，今年共有20個國家參與。除了獲得各國駐巴黎文化中心的熱烈響應，並受到著名塞爾維亞爵士鋼琴家Bojan Z加持，從2008年起每年參與演出，為它大幅提高了知名度。

在文化部駐法臺灣文化中心支持下，從2015年起，台灣相繼已有絲竹空樂團、卡到音即興樂團、旅法音樂家王雅平樂團參與過繽紛爵士音樂節，為它注入更加五彩炫麗的音符。

方斯由表示這次的演出，是除了台中爵士音樂節的邀演之外，唯一於荷蘭境外的公開演出，也是《孤獨國》歐洲發表的最終。方斯由曾在2017年，應邀擔任阿姆斯特丹亞洲電影節十週年的開幕音樂會製作人，在學習古典音樂多年後於留學荷蘭時轉攻爵士鋼琴與爵士作曲。他說「我的音樂在古典與爵士的標籤中游移，既不復古亦非前衛，卻是能刻畫思緒交錯的當代音樂」。

(中時電子報)

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