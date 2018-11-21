感恩節「火雞」正夯！馬鈴薯泥、三明治添美味

火雞肉醬汁馬鈴薯泥。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

剛過完萬聖節，緊接著明（22日）就是感恩節了！不免俗的要吃「火雞」，近來在IG、臉書正夯的桃園G10 GO市集也大玩「火雞主題」的美食創意！歡迎「吃貨」們來此感受過節氣氛，用美味餐點飽足身心，大啖台灣美食創意。

吃起來有滿滿火雞肉香氣的三明治。（主辦單位提供）

如「蔓越莓佐奶酒巧克力雞蛋仔」。用雞蛋仔包裹蔓越莓、擠上鮮奶油、灑上巧克力碎及奶酒醬，最後加上烤棉花糖，甜蜜氣息更濃郁。「義式憤怒醬火雞肉腸筆管麵」選用雲林火雞肉製作香腸入菜，搭配八德在地茄子與雞腿肉，加上經典憤怒辣醬，展現出一款超火、超香辣的創意義大利麵。

以能量鮮果飲打響名氣的飲料業者在鮮紅欲滴、充滿節慶風味的「蔓越莓果粒」能量飲加入新鮮蔓越莓，讓人可以邊喝邊吃到果肉。「感恩火雞洋芋泥」加了培根碎的洋芋泥不只香而且口感滑順，再淋上香濃火雞肉汁跟火雞肉！此外「火雞肉三明治」讓大家感受滿滿的火雞肉美味。

愛吃輕食的你，「火烤雞肉丸佐派派暖心薯泥」一樣也是假日來市集不容錯過的野餐首選，由chef特製的濃郁薯泥將會給你難忘的美食記憶。還有「酒漬櫻桃布朗尼」絕對是濃郁咖啡的最佳搭配。選用70%巧克力甜度減低並混入酒漬櫻桃製作，是款大人味的布朗尼。

(中時電子報)

布朗尼冰淇淋。（主辦單位提供）

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