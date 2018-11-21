11月21日三大報頭條要聞

2018年11月21日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●「我希望這場選舉是愛與包容，告了，就違背了初衷」在北檢按鈴申告前一刻，國民黨高雄市長韓國瑜決定放棄訴訟，還電告高雄律師團也不要控告，該決定令幕僚們錯愕，但理解也尊重他始終如一的競選態度。

●針對紀政發起的「東奧正名」公投案，國民黨台北市長候選人丁守中昨在臉書PO文「反對東奧正名公投」、「別再霸凌運動員」，並要求總統蔡英文、台北市長柯文哲表態到底是否支持？總統府昨表示不會干涉民間運作、柯文哲不表態，前棒球國手趙士強等多位體壇重量人士則明確表示反對，強調運動員最重要的就是比賽舞台！

●民進黨新北市長候選人蘇貞昌自詡在台北縣長任內一二級主管都未被起訴，是「最乾淨團隊」，但新北市議員候選人葉元之列舉蘇貞昌擔任行政院長時有三大寇，包括交通部長郭瑤琪、內政部次長顏萬進、金管會委員林忠正都因案遭判刑，批評蘇貞昌就是「上梁不正下梁歪」。

●民進黨高雄市長候選人陳其邁19日與國民黨候選人韓國瑜辯論時，陳其邁提及國民黨中央委員連勝文在競選台北市長時說，「只要台北挖到噴石油他會做得比汶萊還好」；連勝文昨在臉書批評陳其邁枉顧事實，還扭曲韓國瑜的發言，「這種氣度，還想做高雄市長？還是先學會做人，至少先學會不要扭曲變造別人的發言再說吧！」

◎旺報

●大陸國家主席習近平20日中午抵達馬尼拉訪問，和菲律賓總統杜特蒂舉行會談。針對敏感的南海及島礁主權議題，兩國元首達成共識，陸菲在南海有廣泛共同利益，可以友好協商管控分歧。此外，雙方還簽署了一帶一路、南海油氣開發合作的備忘錄。

●過去很多人在談論「美國夢」，但近年隨著中國快速的崛起，「中國夢」成為全球關注的新名詞，《紐約時報》19日發表以《美國夢煥發在中國》為題的文章指出，中國發生了史無前例的經濟擴張，雖然仍比美國窮，但經濟快速成長使得中國人成為世界上對前景最樂觀的居民。

●不久前閉幕的「珠海航展」上，轟-6K轟炸機再度亮相。展出中，轟-6K掛載了2枚長劍-20戰略巡弋飛彈、2枚鷹擊-63B反艦飛彈及其配套資料鏈吊艙，展現戰略、戰術打擊的特點。

●今年是大陸改革開放40周年，外國媒體也紛紛推出專題，常批評大陸的美國《紐約時報》，從社會階層流動，脫貧人數等統計發現，形容創造無限可能的「美國夢」，正在中國實現。這其中有大陸特有的發展模式，及新一輩人對國家發展的樂觀與自信。

●大陸國家主席習近平20日對菲律賓展開訪問之旅，中美兩軍在南海角力也稍微和緩，原本美國海軍「雷根號」、「史坦尼斯號」兩艘航母打擊群正「一北一南」夾擊南海，但大陸駐港部隊司令員譚本宏昨早在香港登上美軍機，前往雷根號，在甲板近距離觀看戰機升降。雷根號則預定今日訪港。

◎工商時報

●蘋果再傳砍單，平價板iPhone XR傳出訂單下修3分之1，蘋果三大代工廠鴻海、和碩、緯創全面下挫，其中鴻海更成為重災區，昨日市值跌破1兆元，達9,842億元，創近五年新低，且外資持股水位掉至42.52％，亦同創近五年新低。

●NCC昨（20）日證實，已正式核發國內第一張5G實驗網路執照，並由亞太電信搶得頭香，為國內進入5G商用網路環境邁出一大步。NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，截至目前為止，共兩家電信公司提出5G實驗網路執照申請，除了亞太電信，中華電信7月提出申請後，已先取得實驗電台執照，並完成實驗網路的基地台建設，NCC也完成審驗程序，只要中華電再向NCC申請大照（5G實驗網路執照），NCC應該也會在近日核發。

●中央銀行20日公布第三季國際收支經常帳順差140.4億美元，創四年來單季新低，金融帳則持續淨流出78.3億美元、是連續第33季淨流出，但流出金額創逾五年單季新低。累計過去33季，金融帳淨流出金額合計3,864.4億美元，約合新台幣11.8兆元。

●全球最大加密通貨比特幣完全沒有止跌跡象，即使上周暴跌22％及周一再大跌約12％後，周二盤中仍跌破5,000美元，創逾1年新低，直逼4,000美元大關。專家警告，比特幣短線連連破底，可能下探3500美元。

(中時電子報)