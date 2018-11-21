11月21日三大報頭條要聞

11/21三大報頭條要聞

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎中國時報

堅持愛與包容！名嘴、網友抹紅抹黑 韓國瑜不告了

●「我希望這場選舉是愛與包容，告了，就違背了初衷」在北檢按鈴申告前一刻，國民黨高雄市長韓國瑜決定放棄訴訟，還電告高雄律師團也不要控告，該決定令幕僚們錯愕，但理解也尊重他始終如一的競選態度。

反東奧正名公投 丁促蔡、柯表態

●針對紀政發起的「東奧正名」公投案，國民黨台北市長候選人丁守中昨在臉書PO文「反對東奧正名公投」、「別再霸凌運動員」，並要求總統蔡英文、台北市長柯文哲表態到底是否支持？總統府昨表示不會干涉民間運作、柯文哲不表態，前棒球國手趙士強等多位體壇重量人士則明確表示反對，強調運動員最重要的就是比賽舞台！

自詡「最乾淨團隊」遭打臉 藍營舉3大寇 批蘇上梁不正

●民進黨新北市長候選人蘇貞昌自詡在台北縣長任內一二級主管都未被起訴，是「最乾淨團隊」，但新北市議員候選人葉元之列舉蘇貞昌擔任行政院長時有三大寇，包括交通部長郭瑤琪、內政部次長顏萬進、金管會委員林忠正都因案遭判刑，批評蘇貞昌就是「上梁不正下梁歪」。

連勝文怒嗆邁 先學會做人

●民進黨高雄市長候選人陳其邁19日與國民黨候選人韓國瑜辯論時，陳其邁提及國民黨中央委員連勝文在競選台北市長時說，「只要台北挖到噴石油他會做得比汶萊還好」；連勝文昨在臉書批評陳其邁枉顧事實，還扭曲韓國瑜的發言，「這種氣度，還想做高雄市長？還是先學會做人，至少先學會不要扭曲變造別人的發言再說吧！」

◎旺報

陸菲元首會談 友好管控南海分歧

●大陸國家主席習近平20日中午抵達馬尼拉訪問，和菲律賓總統杜特蒂舉行會談。針對敏感的南海及島礁主權議題，兩國元首達成共識，陸菲在南海有廣泛共同利益，可以友好協商管控分歧。此外，雙方還簽署了一帶一路、南海油氣開發合作的備忘錄。

對生活滿意 美國夢在中國發光

●過去很多人在談論「美國夢」，但近年隨著中國快速的崛起，「中國夢」成為全球關注的新名詞，《紐約時報》19日發表以《美國夢煥發在中國》為題的文章指出，中國發生了史無前例的經濟擴張，雖然仍比美國窮，但經濟快速成長使得中國人成為世界上對前景最樂觀的居民。

轟-6K精準打擊 首秀砸窗戶配置

●不久前閉幕的「珠海航展」上，轟-6K轟炸機再度亮相。展出中，轟-6K掛載了2枚長劍-20戰略巡弋飛彈、2枚鷹擊-63B反艦飛彈及其配套資料鏈吊艙，展現戰略、戰術打擊的特點。

美貿易戰打壓 造就中國夢強大

●今年是大陸改革開放40周年，外國媒體也紛紛推出專題，常批評大陸的美國《紐約時報》，從社會階層流動，脫貧人數等統計發現，形容創造無限可能的「美國夢」，正在中國實現。這其中有大陸特有的發展模式，及新一輩人對國家發展的樂觀與自信。

雷根號今訪港 陸軍官登美艦參觀

●大陸國家主席習近平20日對菲律賓展開訪問之旅，中美兩軍在南海角力也稍微和緩，原本美國海軍「雷根號」、「史坦尼斯號」兩艘航母打擊群正「一北一南」夾擊南海，但大陸駐港部隊司令員譚本宏昨早在香港登上美軍機，前往雷根號，在甲板近距離觀看戰機升降。雷根號則預定今日訪港。

◎工商時報

蘋果大砍單 鴻海市值跌破兆元

●蘋果再傳砍單，平價板iPhone XR傳出訂單下修3分之1，蘋果三大代工廠鴻海、和碩、緯創全面下挫，其中鴻海更成為重災區，昨日市值跌破1兆元，達9,842億元，創近五年新低，且外資持股水位掉至42.52％，亦同創近五年新低。

5G實驗網首張執照 亞太電信拿到手

●NCC昨（20）日證實，已正式核發國內第一張5G實驗網路執照，並由亞太電信搶得頭香，為國內進入5G商用網路環境邁出一大步。NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，截至目前為止，共兩家電信公司提出5G實驗網路執照申請，除了亞太電信，中華電信7月提出申請後，已先取得實驗電台執照，並完成實驗網路的基地台建設，NCC也完成審驗程序，只要中華電再向NCC申請大照（5G實驗網路執照），NCC應該也會在近日核發。

Q3金融帳連33季淨流出 金額創５年單季新低

●中央銀行20日公布第三季國際收支經常帳順差140.4億美元，創四年來單季新低，金融帳則持續淨流出78.3億美元、是連續第33季淨流出，但流出金額創逾五年單季新低。累計過去33季，金融帳淨流出金額合計3,864.4億美元，約合新台幣11.8兆元。

比特幣跌不停 下探3,500美元

●全球最大加密通貨比特幣完全沒有止跌跡象，即使上周暴跌22％及周一再大跌約12％後，周二盤中仍跌破5,000美元，創逾1年新低，直逼4,000美元大關。專家警告，比特幣短線連連破底，可能下探3500美元。

(中時電子報)

台音樂家領軍！「法國繽紛爵士音… 白天溫暖 晚起鋒面通過 北東降雨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。