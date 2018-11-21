高雄》高雄又老又窮嗎？旅美工程師揭驚人真相是....

民進黨候選人陳其邁（左）與國民黨候選人韓國瑜（右）兩人在辯論會前握手，先禮後兵。（圖／中央社）

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中時電子報
/綜合報導

年底九合一選舉倒數僅3天已進入激戰階段，國民黨候選人韓國瑜喊出「高雄又老又窮」，讓綠營聽得很不開心，19日高雄市長選舉唯一一場辯論也讓大家吵翻天，對此，某位旅美工程師就投書媒體，他認為，單就政策相容性而言，韓國瑜所說的高雄又老又窮「是事實」，並拿出相關數據打臉。

據《關鍵評論網》報導，一位旅美的林姓工程師投書表示，目前的公開數據來看的確是外漂、北漂問題嚴重，在辯論方面，他認為兩人政見都有漏洞，需要再詳加討論，但是，陳其邁主打的方向，比較沒有利用到高雄在基礎建設和現在產業結構的強項，而且都會需要投入很大量的資金，因此單就政策、地方產業的契合度來說，韓國瑜還是小勝。

他指出，高雄市政府經發局民國106年的資料，高雄市從2012- 2017年，25-29歲及30-34歲勞動人口分別下跌1萬4千人跟2萬9千人，所以年輕勞動力外漂的情況是蠻普遍且嚴重的。

高雄市製造業2016-2017銷售額變動表。(圖/關鍵評論網作者提供)

但高雄難道就沒特色嗎？高雄還是有和其他城市不一樣的特點。高雄有國際雙港，農漁業的營業額所佔產業比例為全國平均近兩倍，工業中最大是鋼鐵業5300億，其他依序是塑膠、半導體、化材、電子、石化都在1000-2000億，而其中成長率最低的是半導體。觀光業來說，高雄為第四大外國觀光客旅遊城，僅次於台北、新北跟南投。

全國與高雄市各產值登記資本額結構。(圖/關鍵評論網作者提供)

但是，每100個外國旅客到高雄的比例從103年的32人降到106年的20人，且前十大旅遊景點沒有一個在高雄，所以用推廣單一景點的方式是行不通的，可能要像泰國（派對風）或太平洋小島（渡假風）等特殊包裝才能吸引觀光客。

就雙方政見來說，陳其邁提出大數據、工業4.0，但他直言，IoT(物聯網)跟工業4.0的大餅都不是高雄有機會參與的。有很多基本的問題沒有解決，例如傳輸安全、系統可靠性、後端系統及前端應用，而工業 4.0 基本上是以上說的IoT(物聯網) + AI(人工智慧)的結合，放到工業的應用減少人力跟維修成本，然而，高雄一來軟體產業不強、二來也不是高階機工具重鎮，「不管是人才還是產業上都沒有根基」。

另外，就半導體聚落來說，從現在「台灣缺水缺電」情況長遠來看，任何地方發展半導體都有很可能卡關，就像之前的台積電3奈米事件。陳其邁也有談到傳統產業轉型，但對於如何增加現有產業上下游的交流，讓整個產業鏈在高雄有增加價值（added value）的著墨很少。

該工程師還表示，韓國瑜主張旗津區以離島建設條例成為免稅區的部分，未來若通過，估計不會有人反對免稅區可以帶動地方經濟的這個假設，至於推廣農漁產品完全是通路問題，假設兩個人的政策跟執行完全一樣，「民進黨的台獨立場，確實會讓他們在通路上比較吃虧」。

(中時電子報)

文章來源：韓國瑜其實小勝陳其邁

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