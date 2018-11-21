「韓國瑜」掃到網拍界 名牌包、衛生棉都沾光

2018年11月21日 08:08 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

名牌包也主打韓國瑜讚。(翻攝《YAHOO奇摩》拍賣)

有人拍賣神似韓國瑜的黑白照。(翻攝《YAHOO奇摩》拍賣)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜人氣夯，連網拍商品都沾光！在拍賣網站搜尋韓國瑜3字，琳瑯滿目的商品可見名牌包、衛生棉等商品紛紛主打「韓國瑜當選」、「韓國瑜讚」、「韓國瑜情人節」等字樣，不過韓國瑜競選總部澄清，韓國瑜本人沒有使用網站上名牌包。

在《YAHOO奇摩》拍賣搜尋「韓國瑜」，出現商品當中不乏T恤、貼紙等選舉周邊，特別的是，有人拿出一張「神似」韓國瑜的黑白照片出來競標，甚至有人標題引人注目地打「韓國瑜的危機」，實際點進去一看是賣「韓國瑜的圍巾」，無所不用其極跟上韓流旋風，令人看了不禁莞爾一笑。

另外，許多販售名牌包包、皮帶的賣家，商品標題狂打「韓國瑜最愛」、「韓國瑜讚」、「韓國瑜人氣高」等字樣，更讓人噴飯的是，連女性用品衛生棉也在網拍資訊打上「韓國瑜當選」。

不過大量網拍商品搶沾韓國瑜人氣，有韓粉擔憂這種行銷手法是否妥當。據ETtoday報導，韓國瑜競選總部回應，韓國瑜本人沒有使用網拍網站的名牌包包，也稱確實發現許多商家、甚至攤販都會用「韓國瑜」金牌蹭知名度，但也只能一笑置之。

(中時電子報)