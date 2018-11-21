胡瓜女兒小禎跨刀MV 呂薔笑喊「獲益良多」

2018年11月21日 08:50 中時 尤嬿妮

呂薔新歌MV邀小禎及陳彥名合作。（愛貝克思提供）

呂薔新歌MV邀小禎及陳彥名合作。（愛貝克思提供）

呂薔新歌〈你懂我說的嗎〉打動胡瓜女兒小禎的心，在曾拍過「茄子蛋」的〈日常〉MV新銳導演「奧斯丁」力邀下，小禎在自己的車內聽完呂薔的Demo帶後立刻允諾為MV助陣，首次為歌手跨刀拍MV的她完全不見生澀，反因故事動人更融入劇情，一場獨白戲因真情流露淚灑攝影棚哭到不能自己！此外，導演還找來演出過多部BL劇男主角「全民男友」陳彥名，在MV中脫衣大秀六塊肌，與小禎大談姐弟戀，結果自己濕身獻吻反被小禎迷倒大吃螺絲。

MV導演原本因為沒有交情而抱著希望不大的狀況下去邀請小禎，沒想到小禎聽完歌後竟然一口氣答應，她表示：｢老實說我是聽了這首歌才認識呂薔，不過第一次聽在車上放時，發現她的歌聲很讓人家容易記住，又很有穿透力，歌詞也寫的很棒，唱完整個過程，感覺走過一個人的故事，聽了很有感覺！這樣的歌聲配上場景及故事，在表演上應該很能發揮！」

小禎在MV中發揮演技派實力說哭就哭，一場與戀人爭執的一場戲竟哭到久久不能自己，連導演喊卡都無法止住小禎的眼睛水龍頭！拍攝前就被導演告知有多場哭戲的小禎，坦言在前一天準備情緒緊張到胃痛，錄影收工到半夜時還掛急診去打點滴，她表示：｢我其實很怕這次MV劇情的哭戲，因為怕哭不出來會耽誤到大家的時間！」結果沒想到一場面對情人攤牌戲碼，小禎不但邊講台詞邊落淚一次完成，而且哭到不能自己，讓導演喊卡還停不下來，小禎笑說：｢導演一直提醒我晚上還有哭戲，而且製片助理還準備眼藥水，結果完全沒派上用場！」

小禎的投入及專業讓在旁觀摩的呂薔佩服不已，還上前討教小禎如何辦到三秒落淚，結果講話風趣的小禎幽了自己一默笑說：｢因為我現實生活就在演這齣啊！」呂薔還趁機向瘦身有成的小禎討教減肥，笑說：｢拍完這支MV真是獲益良多啊！」

(中時 )