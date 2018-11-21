胡幼偉：民進黨大敗就是敗在它死性不改

2018年11月21日 08:32 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

蔡政府上台2年多，雖是民進黨全面執政，但整體施政表現欠佳，許多政策太過意識型態，搞得民怨沸騰，頻上街頭抗議。最近有聲音說，要讓民進黨徹底垮台，它才會檢討修正自己的政策路線，文化大學新聞系主任胡幼偉卻認為，民進黨大敗就是因為它的死性不改，最後才永遠無法再執政。

胡幼偉昨在臉書上指出，最近有人說，讓民進黨徹底垮台，它才會檢討修正自己的政策路線，但他不同意這種看法，理由是民進黨之所以不是國民黨而是民進黨，靠的是在政治市場上與民黨有明顯區隔的三條基本路線。如果這些路線能改，那台灣只需要有個國民黨就好，不需要再有民進黨。

這三條路線是台獨反中、反核電、對國民黨抄家滅九族。民進黨執政，就必須實施這三條路線，誰當黨主席或總統都一樣，因為這樣才叫民進黨、才像民進黨。

胡幼偉指出，經過上次陳水扁執政和這次老蔡執政後，民進黨在台灣用這三條路線實驗了10年多，現在，從民意來看，這些路線會擋人民財路，而且因為太過殘忍，愈來愈多人開始強烈反彈。

如果因為反彈太大，讓民進黨在2020年下台，它在台灣就永遠沒有辦法再執政了，因為，再上台，還是要搞這三條路線，而人民不會再讓它出來擋財路了。

所以，民進黨的命運就是：堅持三條路線，死！修正三條路線，變成跟國民黨一樣，死得更快！

胡幼偉指出，有些事情講起來很諷刺，就在你怎麼看。你說，國民黨現在沒什麼中心思想，很糟糕對不對？但正因為它現在好像沒在堅持什麼基本路線，所以，彈性反而很大，以前搞老馬那一套，老馬不靈了，就搞老韓這一套，有一天老韓要是也不靈了，就換人再搞另外一套，一套一套的，可以一直往下搞。不像民進黨，搞來搞去，就三條基本路線那一套，這一套經過實驗後證實不靈了，整個黨也就永遠安息了。

胡幼偉認為，所謂窮則變、變則通、通則久。民進黨之所以會在今年和2020大敗，就是敗在它的死性不改，以及根本不能改啊！

(中時電子報)