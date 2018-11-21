搭選舉熱潮！麋先生返鄉為台大開唱「拉票」

2018年11月21日 08:50 中時 尤嬿妮

麋先生月底將於台大開唱。（相知音樂提供）

麋先生月底將於台大開唱。（相知音樂提供）

麋先生月底將於台大開唱。（相知音樂提供）

金曲樂團麋先生日前宣布本月底舉辦首場大型售票演唱會，近日除了各地校園演出、音樂祭馬不停蹄之外，也正式投入演唱會製作期；上週末麋先生受邀到高雄「Takao Rock Festival」演出，適逢選舉熱潮，出身高雄的麋先生也把握機會返鄉「拜票」，自製紅布條競選背帶與宣傳單前往週末人潮熙攘的MLD台鋁掃街宣傳演唱會，現場集結大批歌迷助陣並自發組成宣傳小隊幫麋先生一同發傳單。

難得回到家鄉演出，團員們把握機會和家人相處，電吉他手小B趁著演出隔日特別抽空和父親一同打羽球，小B表示從小家人就會一起打羽球，這些年北上念書工作到各地演出，讓回家的時間變少了，但只要一回南部就會持續這項家族傳統，小B感性表示：「這幾年看見父親年紀漸長，如果可以就會盡量回家陪伴家人。」幸好爸爸平常都有運動的習慣，體力依舊不減當年，讓小B直呼「老爸真是我最強勁的對手！也當順便為演唱會鍛鍊一下體力囉！」

麋先生Mixer「麋宮」演唱會將於29日在台大體育館舉辦，購票洽KKTIX及全台全家便利商店，更多訊息可上麋先生Mixer及相知音樂facebook官方粉絲專頁查詢。

(中時 )