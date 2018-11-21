台南城市音樂節！散步聽Live！樂遊五條港

2018年11月21日 08:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

來府城遊古蹟！聽音樂散步趣！「2018台南城市音樂節暨貴人散步」於11/30-12/2三天熱烈展開，今年活動以台南市中西區精華地帶為主要腹地，規劃了1場戶外演唱會及8場音樂產業交流座談(論壇)活動，並結合小白兔唱片及九踢文化，推出「貴人散步音樂節LUCFest」呈現超過10場次Showcase、逾40組國內外樂團演出。

台南市政府觀光旅遊局王時思局長表示，台南城市音樂節暨貴人散步的目的不只是節慶，最重要的是人、音樂以及城市之間的交流，希望城市為音樂狂歡，用不同角度看見台南不同的面貌，絕對是人生值得擁有的經驗。

12/1(六)下午3點半於台南市中西區金華新路及康樂街口舉辦的免費戶外演唱會，邀請台南在地音樂人謝銘祐、知名歌手Faye飛、日本東京MOJA樂團、超人氣台灣樂團落日飛車、阿美族青年樂團漂流出口等5組歌手熱鬧開唱，是三日活動最大亮點。

此外，今年共集結29間台南特色老屋建築舉辦「福爾摩莎串門子」活動，於音樂節三日期間免費開放大眾參觀及提供解說，歡迎大家跟著音樂節散步地圖一起樂遊五條港！

台南可謂「美食之都」，圖為蚵仔煎（左）、蝦捲（右）。（達志影像／shutterstock提供）

台南城市音樂節

時間 : 2018/11/30(五) ~ 2018/12/02(日)

(中時電子報)