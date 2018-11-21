台南》兩年夜市人生歷練 隆本里長最懂同理心

官田區隆本里里長覃業勛爭取連任。（覃業勛提供）

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台南市官田區去年鄰里整編後，從13個里瘦身成10個里，只有官田、烏山頭、大崎里為同額競選，社子里有3人登記最競爭，其他里為兩人參選。位於市中心的隆本里人口數逾4000人，是曾文區第二大里，加上地勢低窪，今年8月風災淹水嚴重，要當好里長可不是輕鬆任務。

現任隆本里長覃業勛目前兼任關懷據點負責人、環保義工隊隊長，上屆首次參選里長，多達5人參選，此次挑戰連任只有1人競爭。覃業勛空軍少校退伍，曾於夜市擺攤2年，做事有條有理又通達人情，里長任內完成多項基礎建設，對於環境維護也十分用心，每月與環保義工一起清掃路面、按時進行公共區域除草，105年還獲得低碳永續家園銅牌認證。

今年8月風災時，隆本里因地處低窪，淹水嚴重，覃業勛當機立斷，緊急撤出20戶居民，並調用2台抽水機協助抽乾淹水家戶，協助受災戶清理家園。覃業勛說，自從八八風災後，隆本里為防水興建番仔田堤防工程，此次淹水主因是積水無法排出，因此也申請裝設固定式抽水機。

此外，由於區內人口多，覃業勛整合關懷據點資源，按時訪視獨居長者，不定期發放物資，辦理英語教學、健康講座，或是自掏腰包辦理義剪、按摩，成立里民群組，傳達重要訊息，提供有效率的服務。里民遭遇困難則協助尋求社會資源，主動積極服務獲里民好評。

特別的是，覃業勛每年寫一本里長值班日誌，將公事全部詳實記錄，以利追蹤。未來他也將持續改善與維護里內路燈、排水、環境衛生清潔與道路交通安全措施，提供里民更多更好服務。

(中時 )

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