吳念真深夜直播力勸韓粉唱夜襲要降key 網友全怒了

導演吳念真昨深夜臉書直播，回應外界「批評指教」。（截自臉書影片）

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中時電子報

知名導演、作家吳念真昨深夜臉書直播時，表示若有投票權他會投給陳其邁，他還笑勸韓粉唱《夜襲》時Key起音高，後面會唱不上去。對此，網友紛留言說，「不要只會用您老爺的專業嘲笑大家歌唱，請您也用同一套標準檢驗綠色」、「尊重您的選擇，但我唱夜襲要升key」。

吳念真是昨晚上10點多透過臉書直播表示，他討厭選舉撕裂台灣，偏偏台灣選舉又多，他要做公共事務，選擇對政治不發言，但苦笑說，臉上早就被寫上「綠」，最近因好友小野當柯文哲競選總幹事，丁守中的發言波及到自己，網路上充斥假訊息、自己臉書湧入爆量辱罵，讓他感到恐怖。

他說，他欣賞韓國瑜「東西賣得出去、人進得來，高雄發大財」口號，簡單口號說不定可抓住很多人，他對韓粉唯一的意見是「要唱《夜襲》的時候那個起音要注意」笑說起音那麼高後面會唱不上去，並直言，他雖沒有投票權，但若有，「我會去選陳其邁」；他也對韓粉說，可以有情緒表達，但別涉及人身攻擊就好。他也將對所有惡意留言不再回應。

吳念真的深夜直播，各大媒體相繼報導，許多網支看了非常生氣，紛留言說，「民主是尊重大家的言論，您老爺支持誰，我們尊重，但請尊重其它老百姓的言論，不要只會用您老爺的專業嘲笑大家歌唱，請您也用同一套標準檢驗綠色！我們會用選票證明，還大家公道」、「做導演的人跟寫劇本的就該好好的做好自己本份，導一場好戲寫一齣好戲。為台灣發聲才對。而不是在那邊自命清高扯政治」、「驕傲自滿得以為自己無所不能，還要教人唱軍歌？！不會忘記那嘲弄人的嘴臉」、「尊重您的選擇，但是我唱夜襲要升key，謝謝」。

還有網友說，「每個人天生的音域音調有高有低，加上現場的情緒，臨場反應等，唱歌的Key，沒有必要一定要跟著音樂機械的調音定調，影劇或是音樂人應該會有這樣的認識才對」、「你講話根本就有特定立場，說穿了還不就是自己的利益為優先」、「意料中的事，又一個不會哭的小野罷了」。

不過，也有網友說吳念真講得真好，要大家學習尊重別人，就是尊重自己。

(中時電子報)

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小野，你哭什麼

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