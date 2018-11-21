台中》水湳市場拜票 林佳龍：明顯感受支持者熱度回來了

2018年11月21日 09:39 中時 盧金足

攤商送上菜頭，祝福台中市長林佳龍「凍蒜！」好彩頭。（盧金足攝）

到水湳市場買菜的民眾，看到台中市長林佳龍爭相合照、簽名。（盧金足攝）

台中市長林佳龍21日上午七點半深入被視為藍營票倉的西屯區水湳市場拜票，攤商、民眾送上菜頭祝「凍蒜！」熱情民眾爭相合照。林佳龍表示，對方黨主席不堪的人身攻擊，負面選舉刺激一些人，大家覺得如果負面選舉得逞，努力做事的人沒有辦法得到肯定，對台灣民主也是一個傷害，選戰非常激烈，成敗關鍵在投票率，綠營先前士氣比較低，支持者有危機感，現在明顯感受支持者的熱度回來了！

連續七天掃街拜票，林佳龍說到「燒聲」還是從早到晚拉票，他說，民眾支持度越來越高，隨著競進入倒數計時，最後三天不管車隊掃街或市場拜票，大家都主動站出來揮手握手，相信這四年台中的改變看的見，很多市民用行動來表達支持。

「我有很大信心！」林佳龍表示，這場選戰非常激烈，成敗關鍵在投票率，綠營先前士氣比較低，隨著選戰逼近，基本上大家己經表態會出來支持，這個關鍵對於開的票還要再全力衝刺，選戰最後就是催票，讓支持者每個人都拉票出來投票。

林佳龍說，從這幾天在車上跟群眾互動，比起他這十幾年來看到的景象，很多支持者是主動表達揮手，這和選戰激烈，支持者危機感有關係，感受到對方陣營很多負面的選舉引起一些反彈，相信最後所有人回到選舉本質，選賢與能，期待政績最後能讓市民出來投票，「我們認為最後關鍵，就是投票率，全力催票，加強拉票，讓每個人都要出來投票」。

總統府秘書長陳菊今天也特地來台中與佳龍到神岡車隊掃街，林佳龍說，這是正能量，陳菊一生奉獻給台灣，這次對方黨主席不堪的人身攻擊，代表一個政黨的領導者，他們這次的負面選舉在各方面刺激一些人，大家覺得如果負面選舉可以得逞，努力做事的人沒有辦法得到肯定，相信對台灣的民主也是一個傷害。

「所以花媽來台中，以她的份量更能發揮影響力，帶動支持者的熱情！」林佳龍強調，與其大家對負面選舉不滿，不如大家用選票支持正向的力量。

媒體詢問水湳市場一向被視藍營支持者較多的區域，林佳龍指出，他這屆選舉在西屯區得票過半，很多建設如水湳智慧城，周邊交通環境，各項產業蓬勃，水湳市場人很多來拜票，都是最後衝刺的票倉，市場是支持民進黨很重要的力量，他執政對傳統市場用心思建設，最後衝刺大市場，不分選區不分藍綠，最後三天要訴求支持者投票。

(中時 )