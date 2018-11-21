影》微波會致癌？她破解迷思「其實比水煮蔬菜還健康」

2018年11月21日 09:09 中時電子報 莊楚雯

許多人對微波爐感到害怕，懷疑吃了會致癌、靠太近眼睛會壞，甚至被長輩警告少用。對此，哥倫比亞大學生物醫學工程碩士畢業的youtuber理科太太表示，會致癌的是「燒焦的食物」，不是微波爐的電磁波！

理科太太解釋，因為微波爐的電磁波頻率介在無線電和紅外線之間，比較接近WIFI無線網路和廣播電台的頻率，對人體無害。微波爐裡的輻射本質，是以電磁波來傳遞能量，室內燈光、太陽、可見光全都是輻射，這些非游離性的輻射，因為波長較長，並不會穿透細胞、損害DNA。反而是陽光的紫外線和手機電磁波，才對人體傷害比較大。

理科太太指出，微波爐加熱的原理就是一種電磁波在微波爐內產生磁場，用電子去振動產生熱、水分子振動也會摩擦生熱，被食物吸收。加熱是靠熱傳導均勻擴散到食物上，因此微波爐強度太大，會導致食物有些是燒焦、有些是冰的。

理科太太表示，所以用微波爐加熱水，只會讓水變燙，不會產生致癌物。反而是燒焦的食物，才會產生非常微量的致癌物質。加熱食物是為了「殺菌」，但任何煮飯方式都會流失食物的營養。曾有研究發現，牛奶用微波爐加熱與隔水加熱後，「牛奶的鈣質、礦物鹽或其他氨基酸，都沒有太大的差異」，如果是煮蔬菜，和直接用水煮比起來，微波爐和烘烤、煎、煮等方式，反而會保留較多維生素。

(中時電子報)