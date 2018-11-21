2018年11月21日 09:13 中時電子報 綜合報導

選戰進入倒數階段，副總統陳建仁20日特造訪花蓮，與縣長候選人劉曉玫一同參訪一粒麥子基金會的鳳林鎮「有福館日照中心」，以及太巴塱富田天主堂文健站，陳建仁表示，唯有把花蓮的老人家照顧得好、把幼托做得好，為家庭謀更好的幸福。而劉曉玫也承諾，未來會以最強的執行力，加速推動長照政策，把長輩照顧得好，年輕的朋友才能心無旁鶩打拚事業。

副總統陳建仁在劉曉玫、立法院衛環委員會立委吳玉琴、立委蕭美琴、行政院東部辦公室執行長許傳盛等人陪同下，參訪鳳林的日照中心，了解基金會推動日照成果，也和長輩們練習用彈力球做肌力復健，場面趣味溫馨。

劉曉玫表示，花蓮的幅員特別狹長，長照2.0的建設，無論是鄉鎮的日照中心或部落的文健站，更需要縣政府的整合能力，她感謝有一粒麥子基金會長期投入在地長輩照護服務，全縣總共六十多個長照據點，基金會就負責照顧四十多個，占了三分之二，遠遠走在政府前面，令人感動。她強調當選後，會加速盤點縣府及縣內各鄉鎮的閒置空間，並鼓勵類似一粒麥子基金會等社福團體來推動長照工作，提供在地的、社區的鄉親服務。

劉曉玫陪陳建仁訪花蓮長照 承諾「當選後全力落實」。(劉曉玫競選辦公室提供)

除了參訪日照中心，一行人也到光復太巴塱部落富田天主堂文化健康站，陳建仁、蕭美琴、吳玉琴、劉曉玫戴上口罩、捲起袖子幫長輩們打菜服務，與長輩們共餐。陳建仁承諾，未來中央一定會和縣府加強合作，如強化失智、失能長者的照顧，派專員到家裡提供長輩居家照顧，「政府補助84%經費、一般家戶負擔16%，低收入戶完全免費」。

劉曉玫表示，推動花蓮長照政策刻不容緩，未來當選後將與吳玉琴、蕭美琴2位委員及中央共同努力，「希望愈來愈多長照據點開花結果」。

(中時電子報)