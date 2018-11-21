高雄》韓國瑜六項堅持 將成新時代政治人物典範？

國民黨立委 許淑華。(圖／許淑華臉書)

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中時電子報
／綜合報導
國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（本報資料照片）

不滿遭名嘴鄭弘儀與網友抹紅、抹黑，國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨原已到台北地檢署準備按鈴控告，但韓國瑜表示，若提告將與他訴求「愛與包容」的選舉前後矛盾，因此決定不提告。對此，國民黨前立委孫大千直言，從韓國瑜的六項堅持，可看出他將成為新時代政治人物的最新典範。

韓國瑜昨指出，他一直呼籲進行一場乾淨陽光的選舉，拜託大家體認到高雄價值是包容與愛，但選舉過程仍面臨很多抹黑、造謠與謠言，讓個人及家庭受到很大傷害。然而，韓認為，一旦提告，就扭曲掉他所堅持的包容與愛的價值，這一路走來還有三天就要投票，整個高雄市與台灣民主政治要怎麼走？韓坦言內心非常掙扎，最後仍決定不提告。

對此，孫大千在臉書發文指出，從韓國瑜的六項堅持，可以看出來，毫無疑問的，他將會成為新時代政治人物的最新典範。包括一、堅持用「一瓶礦泉水」的精神，來打一場極度艱困的高雄市長選戰。二、在選舉過程當中，不管面對外來多麼嚴重的抹黑、抹紅、和抹黃的攻擊，他始終堅持不做負面選舉。三、堅持打一場「寧願乾淨的輸，也不要骯髒的贏」的選戰，絕不鄉愿護短，勇敢的指出黨主席所犯的錯誤。

此外，孫大千還提及包括四、不計輸贏得失，跳脫傳統政治人物的做法，堅持用「庶民語言」反映基層的心聲，來作為辯論賽的論述模式。五、在辯論賽當中，不論對手如何的奚落嘲弄，他也堅持光明磊落，不揭對手的瘡疤，不道對手的短處。六、他堅持用寬闊的胸襟，以身作則，來落實「愛與包容」的承諾，寬恕原諒對他惡意謾罵和誣蔑傷害的人。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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